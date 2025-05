EVO KOME JE PRIPALA IMOVINA MILUTINA MRKONJIĆA! Ana Bekuta samo jednom govorila o testamentu i njegovoj odluci: Zaradila sam više nego on...

O ljubavi Ane Bekute i Milutina Mrkonjića svi su pričali, a nakon njegove smrti, pevačica je otkrila kome je ostala njegova imovina.

Ana Bekuta je tek godinu dana nakon njegove smrti progovorila o testamentu i njihovom dogovoru.

- Dok mi se u zadnjih godinu dana rušio svet, mnogi su raspravljali o mojoj i Milutinovoj imovini. Bilo je to ponekad teško da se čita i probavlja. Kao da sam neka sirotica, a ne žena koja radi, stiče i stvara poslednjih 40 godina. Možda vam je nepojmljivo, ali ja sam zaradila više nego Milutin. Pametno sam ulagala i živela jednako i pre njega, i sa njim i nakon njega. Ono sto je Milutin imao, ostalo je zakonitoj naslednici i ja protiv toga nemam i nikad nisam imala ništa. Ne postoji nikakav testament i nikakve sapunice koje mediji kreiraju. Naš smo život živeli u skladu i dogovoru. Možda vi ne bi tako, to je vaša stvar. Naš je bio naša stvar. Novac me nikad nije zanimao - iz jednostavnog razloga jer sam imala svoj. U periodu kad sam srela Milutina trebala mi je samo ljubav, toplina i pažnja. To sam dobila i živeli smo u toj toplini, ljubavi i pažnji do kraja njegovog života. Tužno je gledati koliko je nekima neverovatno da žena ima, da je žena zaradila, stvorila i stekla bez muškarca. Ako je tako nešto neverovatno u 21. veku, mi kao narod imamo ozbiljan problem. Svim devojkama želim da pronađu ljubav kakvu sam ja pronašla u Milutinu. Za pare se pobrinite same. Tako je slađe - istakla je tada ona.

Ana: "Bila je čast živeti sa Mrkom"

Podsetimo, Ana je jednom prilikom istakla da joj je bila čast što je živela sa Mrkonjićem.

pročitajte još Bio si ruka za koju smo se svi pridržavali: Ana Bekuta emotivnim govorom o Saši Popoviću rasplakala ceo Sava centar

- Milutin Mrkonjić, kako mu sada na grobu piše, heroj obnove zemlje. Celog svog života je gradio, nikad nije rušio. Celog života pomagao i trudio se da nikada ne povredi nikoga. Celog svog života bio posvećen, celog svog života hteo bolje i više za celo društvo i državu. Celog svog života gradio mostove. I bukvalno i figurativno. Bila je čast živeti s njim - napisala je Ana na svom Instagram profilu.

Autor: Nikola Žugić