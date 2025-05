Ona i danas ima problem kada se... Oglasila se Ljiljana Jevremović nakon ZABRANE za Kebu, pomenula ćerku

Poznati tekstopisac Ljiljana Jevremović zabranila je izvođenje svoje pesme i to trajno, pevaču Draganu Kojiću Kebi i njegovom kumu Banetu Obradoviću.

Kako je na početku Ljiljana Jevremović rekla, ima potpuno pravo i to će regulisati i zakonski, da Kebi i Baneto doživotno zabrani da ikada zapevaju pesmu koju je ona napisala.

- Imam potpuno pravo i to i radim, zabranjujem Drganu Kojiću Kebi i Banetu Obradoviću da doživotno bilo gde izvode pesmu "Srpkinja je mene majka rodila". Mislim da nisu dostojni da pevaju tekst "sve da volim ona me, učila". Keba je godinama radio na tome da svoje dete ostavi po strani, i svima je jasno zbog čega je to uradio - rekla nam je Ljiljana.

- Keba je pred svakim mogućim sudom prekršio prava koje je imala njegova ćerka, u tome mu je sve vreme pomagao njegov kum Bane. Ja i dalje čuvam sve članke kada je Bane na njen osmi rođendan napravi veliki pres na otvaranju svog restorana gde je glavana zvezde bio Keba i njegova izjava o meni, u kojoj me je nastrašnije izvređao. Šta misliš kako je bilo meni i mom detetu tada? Ja tada nisam imala drušvene mređe kao sada da se branim. Godinama sam trpela razne uvrede na moj račun od strane dotičnog - dodala je za Telegraf.

- Javno su obavešteni o svemu, ukoliko budu toliko drski i to prekrše, pokrenuću sudski postupak - tvrdi.

- Moje dete je imalo finansijskih problema, imala je probleme u školi, a i ja na poslu. Ona i danas ima problem kada se pomene ta strašna tema za nju kao ljudsko biće. Olja Kojić nikada nije donela poreklo imovine kako je to sud naložio. Ina je imala prava da živi u bogatstvu isto kao i ostala deca - rekla nam je Ljiljana.

Podsetimo, Ljiljana je na svom Fejsbuku, pa zatim i na mreži "x" obavestila javnost da je Kebi i Banetu zabranila da ikada više izvode pesmu koju je ona napisala, a koja je postala evergrin - "Srpkinja je mene majka rodila".

