Slobodan Batjarević Cobe, naš poznati pevač, povukao se iz javnosti, a večeras je, gostujući u Amidžiju, progovorio o svom privatnom životu.

Naš poznati pevač i "Zvezda Granda", Slobodan Batjarević Cobe godinama unazad ne eksponira svoj život javno, već je rešio da se povuče iz medija, a večeras se, na Đurđevdan, pojavio u emisiji "Amidži šou".

Naime, on je na samom početku progovorio o svom privatnom životu i o tome što je s 39 godina postao deda.

- Sa 18 godina sam se oženio, sa 19 godina sam dobio sina. Sin se oženio s 22 godine - rekao je Cobe.

- S koliko godina si dobio unuka - pitao je Ognjen.

- S 39 godina sam postao deda - rekao je Cobe.

- Znači on je s 20 godina postao otac...Ako si ti s 39 godina dobio unuka, a svog sina s 19 godina, 39 minus 10 je 20 - rekao je Ognjen.

- Tri unuke i jednog unuka - rekao je Cobe.

Ovom prilikom, Cobe je progovorio o svom popularnom hitu "Mambole, mambole".

- To je jedan stari bugarski čoček. Ja sam to uzeo i od toga sam napravio pesmu...Svi su me pitali šta znači to: "A po gej", ali ne znam stvarno, znam koliko i ti - rekao je Cobe.

Autor: Nikola Žugić