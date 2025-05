Ovako izgleda dom bivše PINK PANTERKE Olivere Ćirković: Aleksandra do detalja opisala LUKSUZNU ZGRADU I SLIKE IZ ZATVORA KOJE KRASE ZIDOVE (VIDEO)

Učesnica rijalitija opisala posetu stanu bivše članice kriminalne grupe "Pink Panter".

Aleksandra Babejić, inače aktuelna učesnica rijalitija "Farme 8", odrasla je uz pevačivu Gagu Filipović, pa joj javni život i javne ličnosti nisu strani pojam. Kako je često bila u društvu pevača, glumaca i aktuelnih ličnosti, izgleda da nije zaobišla ni jednu od bivših članica kriminalne grupe "Pink panter".

Babejićeva je podelila detalje susreta sa Oliverom Ćirković, ali i sa njenim sinom Nikolom, pa je do detalja opisala zgradu i stan u kom živi bivša košakrašica sa porodicom.

- Oni su renovirali zgradu, njen sin Nikolas mi pokazuje sve što su uradili u toj zgradi. Oni su napravili perverziju, to je stambena zgrada. Lift i zgrada su u staklu, stepenice se sijsju, a pod možeš da ližeš. Kad sam ušla u stan, videla sam da su sve slike iz zatvora zakačene na zidovima. Stan joj je bolesno dobar, u stanu sam pričala sa njom -rekla je Aleksandra, pa dodala:

- Primetila sam dok sam pričala sa njom, nijednom me nije gledala u oči dok je pričala, već je gledala negde. Ne voli da gleda ljude u oči, to je objašnjavala par puta. Ne radi to, ne želi tu komunikaciju, tu bliskost. Dugo smo pričale i ostale smo u kontaktu danas. Tad je imala tonu njenih knjiga u stanu koje je trebala da isporuči -rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.