Harmonikaše kite dukatima: Borko Radivojević progovorio o estradi i problemima, otkrio da je često bio ismevan

Harmonikaš Borko Radivojević otvorio je dušu govoreći o svojoj karijeri, tradiciji, saradnjama, ali i kritikama koje mu stižu zbog podrške mlađim kolegama.

Na pitanje kako reaguje na komentare publike, Borko je dao neočekivano iskren odgovor:

- Iskreno, ja se dobrim komentarima radujem, a lošim još više. Kada nekog isprovocirate da loše komentariše, znači da ste uradili dobar posao - poručio je Borko gostujući na televiziji B92.

Iako iza sebe ima dugu karijeru i veliki broj nastupa, Radivojević priznaje da se, uprkos želji da smanji tempo rada, to u praksi ne dešava:

- Ima mnogo posla. Nekako bi sa godinama trebalo da bude manje posla, jer je tempo koji se veoma teško izdržava. Mi se dogovorimo da manje nastupamo, a onda te pozovu prijatelji sa jedne strane da urgiraju za nastup, a onda stare mušterije zovu i traže slobodne datume i tako u krug. Koliko god se trudili da imamo manje nastupa, mi imamo sve više - iskren je Radivojević.

Radivojević otkriva i neke stare običaje vezane za njegov instrument:

- Naročito u kraju gde sam ja, harmonikaše kite dukatima. To je nekada bila tradicija u okolini Požarevca, dosta se dukata davalo muzici. Međutim, u zadnje vreme slabije. To je običaj. U mom poslu nailazio sam na ismevanje, ali mi sami sebe ismejavamo, a to je naša tradicija - iskren je harmonikaš koji je popunjen sa nastupima do kraja godine.

Posebnu pažnju je posvetio pitanju opstanka narodne muzike.

- Recimo, u poslednje vreme se mnogi stide naše narodne muzike, a ljudi na nastupima baš vole i traže upravo to. Od početka svoje karijere borim se da održimo našu tradicionalnu muziku, da ona bude zastupljena svuda. Da ne izgubimo tu pravu muziku i da ne odemo u muziku koja se u poslednje vreme zove 'fensi'. To fensi ni dan-danas ne razumem šta je. To je nešto gde treba da plasiramo tuđu muziku, jer se svoje stidimo - rekao je Borko Radivojević, dodajući da je imao čast da sarađuje sa legendama poput Šabana Šaulića i Halida Bešlića.

Međutim, njegova podrška mladim pevačima nailazi na različite reakcije:

- Nailazio sam na mnoge komentare i pozive, gde me ljudi pitaju šta ja imam da snimam covere sa neafirmisanim pevačima, a onda im odgovorim: Kako ćemo imati nove pevače ako ne podržavamo ove koji nisu afirmisani? Treba da se trudim kroz svoj rad, studio, nije bitno da li su coveri ili nove pesme. Trenutno smo u eri covera. Slušao sam dosta puta kompozitore i starije pevače koji se bune što se izvode coveri. Problem je što nemamo dobrih novih pesama, pa onda pevači moraju da oživljavaju stare. Neki pevač snimi staru pesmu koja nije bila hit ni kada je snimljena, a onda joj se udahne novi život. Mislim da to treba raditi i da se te pesme vraćaju. Na taj način našu narodnu muziku održavamo u životu - zaključio je Radivojević.

Borko Radivojević rođen je u okolini Požarevca, a njegova ljubav prema harmonici počela je još u detinjstvu. Tokom dugogodišnje karijere, izgradio je imidž jednog od najtraženijih harmonikaša u regionu, sarađujući sa brojnim velikim imenima domaće estrade. Osim kao izvođač, poznat je i po svojoj producentskoj ulozi i podršci mlađim muzičkim talentima.

Autor: N.B.