OVO JE ISTINA O ODNOSU ŠIJANA I POLUSESTRE: Jelena Vučković raskrinkala Gocu Božinovsku, pa progovorila o deci polubrata Mirka

Posle duže medijske pauze pevačica Jelena Vučković nedavno se pojavila u jednoj emisiji i otkrila na koji način uživa u druženju sa svojim bratancima Zoranom i Vukanom,sinovima Bojane i Mirka Šijana.

Sve je iznenadilo kada je pevačica snimljena u luksuznom Mercedesu G klase, a sad je progovorila o nepoznatim detaljima iz njenog života i otkrila kako se snalazi u ulozi tetke.

Iako te godinama nema u medijima, uvek si aktuelna. Koja je tajna kojom si osvojila fanove?

- Dugi niz godina rad i truda. Trudim se. Moje pesme, evo radim sad nešto novo. Tu sam da podelim sa vama i tu vest.

Šta je to novo kod tebe, neka pesma?

- Da, radim dve pesme. Uskoro ću ih završiti, ušla sam u studio. Radim neki spot. Bićete obavešteni. Nadam se, hvala Bogu.

To stiže pred leto, zar ne?

- Da samo da bude lepo vreme.

A je l’ lepršava melodija?

- Jeste. Jedna je lepršava, jedna je baladica. Prave letnje pesme.“Znači da se prvo đuska i uživa u moru, a onda se zaljubimo?„Onda onako uz talase, vino, i onda ta baladica (smeh)“, rekla je ona za Grand.

A uz emocije ide i malko nekog vina?

- Ne pijem alkohol, ne prija mi. Nemam ništa protiv što neko pije. Na nekom sam detoksu, dosta treniram. Živim jedan sasvim normalan život. Volim zdrav život, volim dobre ljude.

Koliko uspevaš sve da postigneš kao tetka dva dečaka?

- Jaoj, sad su mi bili u gostima sa majkom. Bilo je malo više od tri dana žurke. Proveli smo jedno lepo kvalitetno vreme, dečaci su zaista predivni. Al’ dobro, mali su pa su i nemirni i treba to sve. Ali ja kao tetka snađem se.

Ko trči više za njima, ti kao tetka ili njihova baka Goca Božinovska?

- Pa više baka trči (smeh). A trčim i ja. Zoki je jako vezan za mene. I Vukan ali on je još mali, bepče. Ali Zoki, sav je nekako na mene. Ta energija… Volim tu njegovu energiju, predivan dečak. On ima sad 3 godine, on je sad najslađi, on je… Pa tu ljubav ne mogu da opišem.“

Autor: M.K.