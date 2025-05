Ova pevačica se razvodila čak 12 puta: Čim joj jedna stvar zasmeta, ona se pakuje

Maja Odžaklijevska se mnogo puta udavala i razvodila, a razlog zbog kog su pucali njeni brakovi su uglavnom bili isti.

Pevačica je jednom prilikom govorila o neuspelim brakovima, te istakla da se razvodila jer nije mogla da podnese zvocanje.

- Imala sam 12 takozvanih brakova. Kako dođe onaj momenat da krene zvocanje ili ponašanje koje mi se ne dopada, ja strpam sve stvari u kese za đubre i kažem: "Stvari su ti ispred". Ćao, doviđenja i novi brak. Moja majka je govorila: "Jedan se otegao, drugi se protegao" - izjavila je ona tad.

Inače, Maja Odžaklijevska nedavno se oprostila od publike i karijere.

Pevačica dane u penziji provodi daleko od Beograda, u prirodi sa životinjama i njenim mezimcem, unukom Lukom, koji je njena velika radost, a kome je dijagnostikovan autizam.

- Luka je imao dve godine kada sam videla da sa njim nešto nije u redu. Predložila sam ćerki da ga vodimo u Institut za decu ometenu u razvoju, a ona mi je rekla: "Ajde, mama, molim te, ne izmišljaj". Rekla sam joj da znam da je teško svakoj majci da prihvati da sa njenim detetom nešto nije u redu, ali da moramo to da uradimo. Mislila sam da je bolje da ispravljamo to što treba da se ispravi dok je još mali - pričala je Maja za "Informer" i objasnila šta ju je navelo na to da pomisli da sa detetom nešto nije u redu:

- Jednog dana Luka se probudio, ali nije hteo da izađe iz kreveta. Skrivao je glavu ispod jorgana. Pomislila sam da želi da se igra, pa sam došla kod njega i počela da ga otkrivam. Međutim, on se sve više pokrivao, a potom je počeo da plače kada sam htela da mu izvučem glavicu. Do tada se nikada nije tako ponašao.



Autor: N.B.