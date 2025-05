IVAN BOSILJČIĆ MENJA PROFESIJU! Isplivali svi detalji, a on progovorio: Jelena Tomašević ga nagovorila na promenu

Ivan Bosiljčić uspešno održava koncerte širom regiona, a za pet sezona projekat "Naše veče" odgledalo je 100.000 ljudi.

Glumac ne krije ponos zbog ostvarenog uspeha, a kako je istakao, tome se uopšte nije nadao.

- Nisam neko ko tumači brojke, moji saradnici su me iznenadili sa brojkom. Ovo više nije samo moj projekat, ovde su se uključili i organizatori i producenti i trebali bi napraviti jednu regionalnu turneju. Zaledio sam se kada su mi rekli da je 100.000 ljudi i mi smo navikli na te brojke za filmske projekte. Za pozorište ili koncertnu dvoranu, to je jeda neverovatna cifra. To me ohrabruje i ispunjava srećom - rekao nam je Ivan i rekao da, kada je počinjao, nije očekivao ovakve reakcije.

- Pre 16 godina, kada sam hteo da govorim poeziju u Beogradu, mislio sam da će to biti u biblioteci grada Beograda pred 40ak ljudi. Tada su došle ozbiljne ponude, što je izraslo na nivo jedne simfonijske večeri. Glumac uz simfonijsku muziku govori stihove. To je ostalo unikatno do danas. Neprestano se u sali smenjuje glasno pevanje i potpuna tišina, to je fantastičnoOn po nagovoru supruge, Jelene Tomašević, uskoro ulazi u studio da snimi pesmu.

- Uskoro ulazim u studio. Jelena me već dugo savetuje da pravim arhivske snimke. Uskoro ću ući u studio po preporuci Jelene i njenih kolega, snimiću jednu pesmu koja će krenuti kroz radio stanice. To je melodija kojom se otvara i zatvara naše veče, dobio sam je na poklon - rekao je.

Autor: M.K.