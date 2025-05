ROZGA PRIZNALA DA LJUBI 11 GODINA MLAĐEG HULJIĆA: Pevačica otkrila detalje veze, evo šta mora da joj toleriše

Za Jelenu je u vezi ključna ravnoteža između ljubavi i tolerancije!

Jelena Rozga progovorila je o svojoj vezi s Ivanom Huljićem, naglasivši koliko joj znači njegova podrška. Budući da su oboje u muzičkoj industriji, Ivan ima razumevanja za njena česta putovanja i nastupe.

- Tako da mislim da je njemu to sasvim normalno. Danas me pitao 'do kad si ti kod kuće?' A ja govorim idem sad, biću dan i po, pa onda ponovo idem. 'Pa koliko te nema?' Pa 5-6 dana. A šta će, mora", poručila je Jelena za In magazin.

Za Jelenu je u vezi ključna ravnoteža između ljubavi i tolerancije.

- Pa ja nikad nisam volela da pričam o svom privatnom životu, ne volim ni sad. Mislim, ja sam kao i svaka druga žena, on je kao svaki drugi čovek. Normalno živimo, sve radimo isto. Lepo nam je, ljubav je nešto najlipše na svetu.

Na pitanje planira li uzeti predah u svom prenatrpanom rasporedu, uz smijeh je odgovorila: "Paaaaaaaaa ne znam."Osvrnula se i na druženja s porodicama Huljić i Grašo, koje su, kako tvrdi, vrlo opuštene.

- Najmanje se priča o muzici zato što uglavnom Petar i ja dođemo s puta i onda volimo da pričamo neke onako lagane teme. Tonči je zapravo taj koji uvek započne temu pesma-posao, onda mi njemu "daj, Tonči samo nas pusti 10 minuta da do kraja završimo ručak pa ćemo malo posle o tome svemu. Treba nam malo odmora."

Podsetimo, Jelena i Ivan su početkom aprila zajedno snimljeni u Torontu. S njima je bio i Petar Grašo, koji je nastupio s Rozgom. Njihove fotografije osvanule su na Instagram profilu Tieventi, ali su u međuvremenu obrisane. Podsetimo, glasine o njihovoj vezi traju još od prošle godine.

