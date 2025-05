PROGOVORILE KOMŠIJE DŽEJLE RAMOVIĆ IZ GORAŽDA: Otkrile sve o pevačici i njenoj porodici, javio se i njen nastavnik, a svi se slažu u jednom

Džejla Ramović rođena je u Goraždu koje sa ponosom uvek pominje.

U kući u kojoj je nekada živela Džejla sa roditeljima i sestrama baš tog dana nažalost nije bilo nikoga. Iz Džejlinog dvorišta se pruža prelep pogled na njen rodni grad Goražde, a prva komšinica je potvrdila da kod kuće nema nikoga.

- Babo je taksista gde radi, ne znam.- Lejla je pravo dete. Svi je vole, pa normalno, ona je naša i takva je kakva je. Baš je takva, svi je možemo pohvaliti, eto, ništa drugo. Baš mi je drago da ona ne zaboravlja, znaš, i ne treba da zaboravi, treba da se ponosi - istakla je komšinica koja je ishavlila Džejlu, srećna što sa ponosom uvek ističe odakle je potekla.

Sa velikim uspehom koji je postigla, došle su i sve druge stvari koje idu uz šou biznis. Ali čini se da ni jedan naslov ili ružna reč nisu uspeli da Džejlinim sugrađanima promene sliku koju imaju o njoj.

- Mnogo stvari, ovako kada se nešto kaže za glumce, za neke umetnike sa estrade, znate, treba jednostavno biti na visini i zadržati tu visinu. I mnogi od njih gledaju da se svuku dole, negde, da budu na nekoj ravnini i da gaze po njima. Ona jednostavno, bez obzira šta se pisalo i kako se pisalo, ona gleda da iz svega toga nađe neki lep, kulturan odgovor, da nađe sebe. I nije ta osoba koja će sa nekim ružnim poticajima ili bilo nekim drugim argumentima da svoje ime poveća, da jednostavno uzvisi, ona svojom pesmom, osmesima, kulturom, pameću. I ona je upisala fakultet što je meni mnogo drago i ako Bog da da ga završi i da bude neko i nešto kao što je već do sada. Jednostavno, taj glas koji ima treba da ga neguje. Tu dušu koju ima, taj osmeh koji ima, treba da neguje. Jednostavno, hvala Bogu, kad imamo Džejlu Ramović - ističe nastavnica pevačice.

Podršku je Džejla imala od samog starta.

- Ona je ponela pozitivna iskustva iz svog grada. Njen grad joj je dozvolio razvoj u pravcu u kom je ona to želela. Mi smo joj takođe omogućavali kao škola, podržavali. Rezultat je odličan - ističe nastavnik.

On se takođe osvrnuo i na ulogu Džejlinih roditelja u svemu.

- To je sve bilo za primer. Dakle, pazite, nje nema po sedam, deset dana i ja ponekad moram vam priznati, pošto smo imali obzira, sa strahom je prozovem, ali nema tu nikakvih problema. To dete kao da je bilo u školi kao da je... Znači, to je i do roditelja. I pored svega i svih tih obaveza očigledno je da joj je škola bila na prvom mestu - kaže Džejlin nastavnik.

- Što se tiče kulture i odgoja jer, verujte mi, ja opet kažem ono da ne moraju biti svi odlični učenici nek budu odlični ljudi i ona to sa svojim odgojem, porodicom, mnogo pokazuje. Tu neku bliskost i sa sestrama i sa majkom i sa ocem i sa svima ovde kad dođe toliko je kulturna, toliko je profinjena, nemam reč. Samo jedno dete koje jednostavno toliko vredno spomena svake reči - kaže Džejlina nastavnica.

I sugrađani se slažu da je Džejla za primer.

- Džejlu znam kao dete iz grada odavde. Ma uvek je fina devojka bila, za primer - kaže jedan sugrađanin.Sugrađanka koju smo sreli u Goraždu nije bila mnogo raspoložena da priča ali je na pitanje da li pamti Džejlu dok je živela u rodnom gradu rekla kratko da je pamti, a na to da li je uvek bila tako vaspitana odgovorila je:- Da.Ipak sugrađanka je imala i poruku za Džejlu.

- Da, fino prođe, hvala Bogu i jeste i sve najlepše joj želim u karijeri - istakla je, a na opasku novinara "i da se uda" sugrađanka se nasmejala i rekla:- Mašala i da dobije sina.

DŽEJLA RAMOVIĆ U VEZI SA POZNATIM PEVAČEM

Pevačica Džejla Ramović svoj emotivan život drži daleko od očiju javnosti, a sada su na društvenim mrežama osvanule tvrdnje da je u vezi sa poznatim bosanskim pevačem Bojanom Cvjetićanin.

Naime, priče o navodnoj vezi između Bojana i Džejle su krenule kada je par nekoliko puta viđen zajedno, a između ostalog i na koncertu Bili Ajliš u Kopenhagenu, koji se održao 29. aprila ove godine.Bojan je navodno došao i da isprati jedan od Džejlinih nastupa, a pojavljuje se i u spotu njene nove pesme.

Autor: M.K.