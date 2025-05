AKO DEČKO U RESTORANU NARUČI BEČKU UMESTO ŠKOLJKI, NIJE ZA MENE: Ena Popov jednom izjavom izazvala potpuni haos na mrežama, pljušte komentari

Ena Popov, koju je javnost upoznala tokom takmičenja u jednom rijalitiju, otkrila je kako vaspitava ćerke i izazvala lavinu reakcija.

Naime, ona smatra da njene ćerke treba da nađu momke koji odgovaraju stilu života koji one vode.

Kao majka dve devojčice, Ena je iskreno priznala da već sada oseća blagu zabrinutost zbog budućih izbora svojih ćerki.

- Pitala sam Riu kako će birati dečka, a ona mi je rekla: "Ako u restoranu naruči bečku i pomfrit umesto školjki – nije za mene!", rekla je Ena u emisiji kod Goce Tržan, a u studiju su je svi iznenađeno gledali.

"Šta? Da li to znači da one jedu samo kavijar i školjke", "Hahaha kakva komedija, znači ako jede pomfrit i bečku to je niža klasa", "Da li je realno da je ovo izgovorila?", "Bravo mama bas si ih lepo vaspitala... su samo neki komentari na društvenim mrežama.

Autor: M.K.