MUK NA NOVOM GROBLJU: Neutešna porodica Željka Rutovića izašla na grob, održan četrdesetodnevni pomen

Danas, 9. maja, održan je pomen za 40 dana od smrti biznismena Željka Rutovića, a porodica je izašla na grob.

Ćerka Aleksandra, supruga Mirjana i ostala deca izašli su na Novo groblje negde oko 11 sati. Osim porodice i bliskih članova, prisutan je i veliki broj Rutovićevih prijatelja, koji su ovim potezom dokazali koliko su ga zaista cenili i poštovali, ali i voleli.

Pomen je počeo nešto posle 11 časova, a nakon što je sveštenik održao pomen, članovi porodice i ostali priustni su zapalili sveću. Ćerka Aleksandra je poljubila očev grob, a od nje se nije odvajala Rutovićeva udovica, koja je sve vreme bila uplakana.

Ćerka Aleksandra otkrila kako su izgledali Željkovi poslednji dani

Aleksandra je nedavno otkrila kako su izgledali poslednji dani njenog oca.- Izgubila sam osobu koja mi je najbitnija fizički, ali znam da je on uvek tu sa mnom. Ja sam, iskreno, bila na korak da odustanem, ali znakovi kraj puta su me naterali da ne odustanem i znam da je on pored mene.

- On je uvek bio nasmejan i ostaće mi tako u sećanju. Sa njim je svaki momenat bio savršen. Od svega je umeo da napravi zabavu. Ne znam kako da objasnim, to je čovek koji je besmrtan. I to ne kažem ja kao njegova ćerka, to kaže svako ko je imao priliku makar jednom u životu da ga vidi, da je njegova energija ostala da sija i sijaće zauvek i nadživeće nas sve. Nedostaje mi najviše na svetu.

Autor: M.K.