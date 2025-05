NA INSTAGRAMU GORE, A UŽIVO GROBINE: Naš glumac (57) opleo po koleginicama koje preteruju sa operacijama, otkrio šta mu tačno smeta

Glumac i voditelj Dragan Marinković Maca (57) dobro je poznat kao neko ko nema dlake na jeziku, a u intervjuu je nedavno izneo svoj stav o estetskim korekcijama i opleo je po koleginicama koje preteruju sa operacijama.

Dragan Marinković Maca je nedavno na društvenim mrežama komentarisao da su žene nezasite estetskih korekcija, a kako je sam obišao pola sveta i video mnogo toga, dao je svoj sud.

- Na bolesnom smo nivou. Ja žene jako volim, naše žene su prelepe. Mislim da ima pre i posle Isusa Hrista, i pre i posle Instagrama. Žalosno je to. Imali su 107 operacija i opet stavljaju filter. Znači opet nisu zadovoljne, pa čemu filter? Ja nemam ništa protiv estetskih korekcija i ja se sam ponekad ubodem, treba za par meseci da se zategnem, to je normalno. Spavam po kolima, normalno je da ću biti zgužvan. Ja sam gledao te mučenice, one dođu na kastinge, na Instagramu “gore”, pravi anđeo, a ovamo grobina ne možeš gledati u nju, ne dao Bog nikome. Plastična hirurgija je vrlo potrebna. Male, velike grudi, kriv nos, klepmav, to ti smeta, ima frajer, platiš ga, on te pospremi i zdravo. Ali da težiš idealu, nećeš ga nikad dostići. Ne treba sve da bude idealno, šta ti je onda smisao života? - rekao je Maca.

U braku sa atraktivnom Jelenom

Dragan Marinković Maca u braku je sa atraktivnom Jovanom koja često na društvenim mrežama objavljuje fotografije.

Supruga voditelja Dragana Marinkovića Mace je dve decenije mlađa od njega. Lepa Jovana je po zanimanju frizerka, a za samo nekoliko meseci se udala za voditelja, iako je on nakon razvoda od poslednje žene dao obećanje da to više nikada neće učiniti.

Autor: Nikola Žugić