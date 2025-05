Jovana Jeremić pokazala više nego što je želela! Kad se Pinkova voditeljka pojavila na plaži u Crnoj Gori ljudi se hvatali za glavu (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić je izdala saopštenje da su ona i biznismen Dragan Stanković rešili da stave tačku na vezu koja je trajala gotovo dve godine.

Iako su imali velike planove, sve je palo u vodu, a Jovana je nedavno otkrila da se iselila iz Draganove vile koja se nalazi u selu Begaljica u Grockoj i vratila se u svoj stan.

Voditeljka Jovana Jeremić objavila je leta 2023. godine snimak koji je zapalio društvene mreže. Naime, Jovana je zavodljivo plesala na plaži na crnogorskom primorju, a njen autfit privukao je veliku pažnju. Popularna voditeljka se skinula u jednodelni kupaći kostim sa prorezom na stomaku i zlatnim lancem oko struka, a ovaj stajling podigao je veliku prašinu, te nema ko se nije okrenu za voditeljkom na plaži, dok su se neki čak i hvatali za glavu zbog zapaljivog izdanja.

Mnogi su tada komentarisali da je pokazala previše, dok su drugi bili oduševljeni. Jovana je definitivno neko ko prati trendove, jer su ovakve ili slične modele kupaćih kostima ponele i mnoge svetski poznate dame. Jes Džuls, Kloe Feri, Kim Kardašijan, Izabel Gular samo su neke od njih, a imali smo prilike da vidimo i Dženifer Lopez u oskudnijim bikini izdanjima.

"Imam svoje što sam zaradila i nikada ne uzimam tuđe"

Inače, Jovana je u jednom intervjuu za "Blic" istakla da je sama sebi sve obezbedila, te da joj od Dragana ne treba ništa. Kako se ranije se pisalo, Dragan je vilu prepisao na Jovanino ime, ipak, ona danas tvrdi da ne želi ništa njegovo.

- Ne znam šta bi bilo sa vilom, Dragan već tu živi, tako da bi on verovatno nastavio tu da boravi. Imam svoje što sam ja sebi zaradila i nikada ne uzimam tuđe i to me ne interesuje. Mene interesuje Dragan, on je moj centar sveta i zahvalna sam mu na svemu što je uradio za mene, ali učinila sam i ja za njega dosta - ispričala je ona.

Autor: Nikola Žugić