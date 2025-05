PUKLA TIKVA! Zoran Marjanović raskinuo vezu sa rijaliti učesnicom, ovo su detalji!

Nakon raskida sa pevačicom Indi Aradinović, Zoran Marjanović sreću je pronašao pored rijaliti učesnice Leontine Bilandžije, prenose mediji. Ipak, ljubav je bila kratkog daha.

Zoran Marjanović koji se tereti za ubistvo supruge Jelene nalazi se pod budnim okom javnosti koja pomno prati svaki njegov korak.

Iako nije želeo da otkriva kako je uplovio u vezu sa Leontinom, Zoran Marjanović ne krije da ga je bivša rijaliti učesnica osvojila lepotom, pameću, ali i dobrom dušom, kako prenose mediji. Na Fejsbuku joj je redovno komentarisao fotografije, a danas je poput bombe odjeknula vest da je ponovo ostao sam.

- Zoran je slab na žene. On voli lepe i atraktivne dame, a naročito pevačice, doduše i učesnice rijaliti programa su mu i te kako simpatične. Slab je on na njih, ali i one na njega. Ne deli on epitete "ljubavi, srce, mače" bilo kome. Izgleda da veza nije potrajala i da su dobri prijatelji - rekao je dobro upućen izvor za Kurir.

Podsećamo, Zoran Marjanović nedavno se u pratnji brata Miloša i sina Uroša pojavio na suđenju za ubistvo supruge Jelene Marjanović, ali su brzo napustili zgradu zbog odlaganja pretresa.

duštvene mreže duštvene mreže duštvene mreže Previous Next

Autor: pink.rs