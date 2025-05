ISKEŠIRALI BASNOSLOVNE CIFRE ZA OVAJ ZAHVAT: Ovi poznati muškarci su rešili da odu na transplataciju kose, a evo su i rezultati

Ovo su rezlultati!

Mnogi muškarci sa domaće javne scene su se podvrgli transplataciji kose, što je u poslednje vreme sve popularniji trend i kod nas.

Među njima su voditelj Milan Kalinić, Dragan Marinković Maca, pevač Toni Cetinski, ali i Nemanja Gudelj, suprug pevačice Anastasije Ražnatović.

Ovaj zahvat košta nešto više od 3000 evra u boljim klinikama, a proceduri su se podvrgli voditelji Milan Kalinić i Dragan Marinković Maca, fudbaler Nemanja Gudelj, ali i glumac Branislav Lečić.

Nemanja: "Zauvek zahvalan na transformaciji"

Fudbaler Nemanja Gudelj, suprug pevačice Anastasije Ražnatović, konačno ima kosu kakvu je želeo. Nemu su pre svega smetali veliki zalisci, te je taj problem rešio u Turskoj, te je govorio javno o svom iskustvu.

On je i javno, na svom Instagram profilu, objavio kako izgleda nakon procesa.

- Sa oduševljenjem sa vama delim rezultate moje transformacije kose! Pogledajte sada! Rezultati su neverovatni. Zauvek zahvalan na ovoj transformaciji - objavio je Gudelj.

Razvedeni voditelj Milan Kalinić je presadio kosu, ali je to on uradio znatno pre Gudelja. Od tada je prošlo nekoliko godina. I on je imao problem sa zaliscima, a i kosa mu je mnogo opadala.

- Problem gubitka kose se razlikuje od drugih estetskih problema, najpre jer kosu svi imamo, a posle, zbog uzroka na koje najčešće ne možemo da utičemo - izgubimo. Jedna klinika mi je pomogla da rešim problem i ponovo imam kosu kao nekada - rekao je Milan svojevremeno.

Dragan Marinković Maca je otkrio da mu nisu mu pomogli šamponi, ali zahvat jeste, pa danas rado priča o ovoj intervenciji jer se sve isplatilo.

Takođe, pevač Toni Cetinski rešio je da otvoreno govori o ovoj proceduri, s kojom je i te kako zadovoljan.

- Dugo sam imao želju da odem na transplantaciju kose i srećan sam što radi toga nisam morao da otputijem izvan granica Hrvatske. Malo glumim da me boli. Sve će biti uredu - napisao je Cetinski nakon postupka.

Autor: S.Z.