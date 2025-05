SARA JO OPREMILA NOVI STAN: Kupila nekretninu u centru Beograda, a sad otkrila detalje (FOTO)

Široko!

Pevačica Sara Jovanović (31) kupila je novi stan u srcu Beograda. Iako se još prošle godine proneo glas da je kupila nekretninu, Sara je tek sada potvrdila tu informaciju.

- Kada o nečemu veoma dugo sanjaš, pa se to desi, treba ti vremena da se osvestiš. Divno je kad svoje ljude dovodiš da vide taj tvoj stan i sa njima deliš sreću, mada u tom trenutku postoje zidovi i ništa više. Raduješ se svakom detalju, a podjednako te čine srećnim i lampa i garderober – kazala je Sara Jo, pa otkrila da još uvek traje opremanje životnog prostora.

- Nedavno je stigla i kuhinja. Prošlo je već ne znam koliko dana, a ja sam se i jutros iznenadila kad sam je pogledala, kao da nije moja. Prostorija je manja, pa smo navikli da u tom delu držimo sve čemu još nismo našli mesto, a sada je odjednom tu kuhinja, lepa, bela.Iako je odrasla na Novom Beogradu, Sara je istakla da se lepo snašla sada na Dorćolu.

- To pitanje često čujem, jer oni koji me dobro poznaju znaju da sam vrlo ponosni “paviljonac”. Iza moje zgrade su novobeogradski “Paviljoni”, a levo je već Zemun. Mnogo volim taj deo grada, ali to mi nije smetalo da se brzo naviknem na Dorćol – rekla je ona.

Autor: M.K.