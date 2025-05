ŽIVELA SAM KAO U RAJU, MOJI SU BILI DOBROSTOJEĆI: Vesna de Vinča otkrila na šta je potrošeno TATINO bogatstvo

Otvorila dušu!

Producent i novinar Vesna de Vinča proputovala je pola sveta, spoznala drugačije kulture i tradicije a sad je otvorila dušu i otkrila koe je to prilike u životu propustila, ali i da li je u životu imala sve što je zamislila i poželela.

- Moj najveći adut je energija koju emitujem. Posle 33 godine svi se razlikujemo po kvalitetu energije koju emitujemo.

Ta energija je darujuća. Ja imam i malo tih znanja o tome kako umreti mlad, zdrav i kreativan, a imati 100 godina. Ja nemam 100 godina, ali imam ih mnogo, a osećam se kako da imam 33 - rekla je ona i dodala:

- Nije mi u životu sve polazilo od ruke, a to sam shvatila kasnije da je putokaz. Ako vam stalno nešto izmiče iz ruke, to znači da je ovaj gore rekao da ne treba da idete tim putem, to je sigurno nešto intuitivno. Mada imam sistem pecanja za projekte. Pustim svoje udice za projekte, a onda kada ribica povuče, onda se okrenem ka tom projektu. Nema ništa snažnije od ideje kojoj je došlo vreme, ona ima svoj put.

Zbog svega kroz šta je prošla de Vinča ističe da je imala veliku sreću.

- Rođena sam pod srećnom zvezdom, prvenstveno zbog toga što sam rođena u ovom delu sveta, koji je neverovatan i kontroverzan, što sam rođena u porodici u kojoj jesam. Roditelje kakve ja imam, koliko su se oni voleli i poštovali je pravi blagoslov. Oni su toliko ljubavi davali meni i bratu, koju smo mi potom mogli da emaniramo - kaže ona i dodaje da su roditelji ulgagali u nju, a ona im vraćala uspehom koji je postizala na svim poljima:

- U detinjstvu smo imali sve što smo živeli. Živeli smo u doba komunizma, pod okriljem druga Tita i imali smo iluziju koju je on uspešno pothranjivao u svima nama. Pogotovo nama koji nismo znali prave stvari, ovi stariji su uglavnom ćutali, pravili se blesavi ili su morali da ćute. Živeli smo u malom raju, a moji su bili dobrostojeći.

U to vreme nije bilo velikih bogataša. Tata je uspevao u tome, bio je finansijski stručnjak, pokušavao je od mene da naparavi od mene svetsku osobu.

Ulagali su u mene. Tata je “kuću potrošio” na moja putovanja po svetu koja su uvek usmerena na učenje stranih jezika. Stalno su insistirali da ta putovanja imaju duboki smisao, nije bilo trošenja na garderobu, to je bilo nebitno. Investirali su u mene, a ja sam otpozdravljala dobro i ljubavlju i razvoju i poštovanjem.

Vesna nam je otkrila tokom razgovora i u čemu ona pronalazi mir.

- Mir moramo da pronađemo u svom stomaku. Muškarci imaju mogućnost da odu u Hilandar, u manastir Sveti Sava u Judejskoj pustinji da tamo nađu spokoj i mir. Pomalo im zavidim, a mi žene smo osuđene da mir pronalazimo u sebi - objasnila je ona.

Autor: M.K.