Otvorila je vrata svoje duše i progovorila o zlobi pojedinaca i morbidnostima koje su upućivane na njen račun!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', voditeljka Sanja Marinković ugostila je novinarku Branku Lazić, koja se već duži vremenski period suočava sa morbidnim i brutalnim uvredama, na račun njenog mrtvog sina, koje imaju za cilj da je diskredituju, kao ženu i kao velikog profesionalca.

Branka, između ostalog, jedna od najvećih uvreda koja može da postoji je: ''Nisi mogla ni sina da sačuvaš''. Tvoj sin je pre šesnaest godina preminuo u snu, kad je imao devetnaest godina. Sigurna sam, a mnogi bi rekli isto, da je to nešto najmonstruoznije što neko može da izgovori. Da li je moguće da je neko u stanju da izgovori takve stvari?

- Dolazimo na to koliko su ljudi zli i odvratni. Ja sam svedok šta se sve izgovara ljudima koji se bave javnim poslom. Mene to ne boli, to je njihov greh, to je njihovo zlo. Znam ja ko moje dete, a znam i iz čijih usta takve uvrede dolaze. Možda ni sama nisam svesna koliko me te stvari pogađaju, jer veovatno podsvesno proživljavam sav taj bol, ali se trudim da pozitivnim razmišljanjem sve pobedim. Moje dete je mrtvo, ali ja njega volim. Ja sam živa koliko je on živ, ja sam mrtva, koliko je on mrtav. Ja sam nastavila da živim, a moje blago je otišlo, moj sin nije živ, ali ja živim. Nakon toga, ne postoji osoba koja mene može da povredi. Moja jačina dolazi upravo iz toga. Ja sam neko ko ne misli da je na svetu samo da bi živeo, već da imam svoju misiju. Imam cilj, veoma jasan cilj. Majka svaka je sigurna samo kad joj je sin u krevetu, ali od jednog jutra je sve postalo drugačije. Spavali smo u istij sobi, u različitim krevetima. Kad sam ustala, mislila sam da se otkrio, a onda sam samo odjednom znala šta se desilo. Rekla sam samo:''Teodor je mrtav''. Nisam bila dobro, svašta sam izgovarala u tom trenutku. Moram da kažem da je moj sin, malo pre toga što se desilo rekao:''Ova civilizacija ide u lošem smeru, zlo je svuda oko nas''. Pored tog bola, shvatila sam, tek sada, da je moja misija da nakon te tragedije ostanem na svetu i dokažem da je veliko zlo zavladalo i da ja imam svoju misiju.

