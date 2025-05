BIO SAM NA IVICI DA NAPRAVIM GLUPOST: Prva ispovest Milana Kalinića o razvodu i PRIJAVI ZA NASILJE, evo i šta kaže za bivšu ženu Sandru

O izazovima, teškom periodu i svemu šta mu je u tim momentima prolazilo kroz glavu otvorio je dušu.

Glumac i voditelj Milan Kalinić u godinu dana je promenio život iz korena. Razveo se nakon dve decenije od supruge Sandre, promenio posao i preselio se.O izazovima, teškom periodu i svemu šta mu je u tim momentima prolazilo kroz glavu otvorio je dušu u iskrenoj ispovesti. Milan Kalinić je na samom početku istakao da je izuzetno ponosan na sebe i suprugu zato što su uspeli da se razvedu civilizovano, bez ružnih reči i skandala.

- Kada su počeli da pišu o mom razvodu, bio sam razveden već 10 meseci, moj život je krenuo normalnim putem i deca su polako počela sve da prihvataju. To je veliki uspeh i moj i Sandrin što smo to na taj način odradili. Mi to nismo krili, kada se negde pojavim najnormalnije kažem da sam se razveo, ali nisam famu pravio oko toga. Tu sam shvatio takođe koliko dobre prijatelje imam jer nisu išli okolo i pričali o mojoj privatnosti - rekao je Milan kojem ovaj period nije bio nimalo lak, a koji je i nakon rastanka na svom Instagramu ostavio profilnu fotografiju na kojoj je sa bivšom suprugom i decom.

- Razvod je uvek teška stvar i nešto što čoveka poremeti, ali to može biti i na što bezbolniji i civilizovaniji način. Imao sam oduvek negativan odnos prema ljudima koji kada nešto prekinu izbrišu ceo svoj život kao da nije postojao. Šta znači da ja sada brišem profilnu fotografiju? Sandra će uvek biti deo mog života, imamo zajedničku decu. Uvek sam tu za nju i znam da je i ona za mene. Uvek ću se truditi da joj budem... Možda je još uvek preteška reč da kažem prijatelj, možda ćemo jednog dana biti i pravi prijatelji, ali uvek sam tu za sve što joj treba. Znam da će ona biti za mene i po meni su to normalne stvari, to ne treba hvatili, nekako podrazumeva se. To je sve lep period mog života i nema potrebe da ga brišem - rekao je Kalinić koji se osvrnuo i na situaciju u kojoj se našao kada ga je jedna žena prijavila za nasilje.

- Tri najveća stresa su mi se dogodila u godinu dana. Gubitak posla, razvod i selidba. Spas mi je pored porodice i prijatelja bio sport i potrudiću se da ljudima približim koliko je sport važan, pogotovo za muškarce. Uredan život ti toliko pomogne kada se nađeš u izazovnim situacijama. Tada čovek lako upadne u depresiju, kada sam ja (koji sebe smatram jakim) bio na ivici da skliznem, drugim ljudima je još lakše. Stvarno sam prošao kroz težak period. Bila je tu još jedna vrlo teška situacija sa lažnom prijavom. Mene su mnogi prijatelji zvali da mi kažu: "Brate, ti si Supermen, kako te ne poremeti?". To se desi kada ne paziš u životu i naiđeš na čudne okolnosti i ljude. Sve se potrefilo u jednom trenutku i tu sam još jednom shvatio da sam čovek koji ima čvrstinu i zna da se bori sa stvarima. Opet, moram priznati, bio sam na ivici da napravim glupost - iskren je bio glumac koji je rekao da u tom periodu noćima nije mogao da zaspi.

- Prolazi ti svašta kroz glavu. Ja u svojih 53 godine spavam kao beba, a tada sam prvi put u životu imao besane noći. Imao sam i ranije stresove, a prvi put sam sada 10 noći proveo budan. Ležim i razmišljam i to je jezivo, pogotovo nekome ko nije navikao na to. Tada ti đavo dođe i tako legne na rame jer si labilan i pogodno tlo za budalaštine i tada ti celu noć prolaze razne stvari kroz glavu. Jedva čekaš da svane i da odeš među ljude i onda se malo vratiš, onda vidiš decu i osetiš njihovu podršku i onda bude lakše. Ljudi moraju da nađu veru u mnogim svarima i veru u ljude,porodicu, prijatelje i veru u sebe i bolje sutra. Ponosan sam što sam uspeo da mržnju sklonim sa strane, nikome ne zameram imam odnos prema tome, ali sam uspeo da nikoga ne mrzim. Iz svega ovoga mogu da dam savet ljudima da ne mrze. To nema veze sa oprostom, ne morate da oprostite.

Milan je izuzetno posvećen ćerki Tei i sinu Vuku, ali priznaje da je i strog otac.

- Neskromno i sebično za sebe tvrdim da sam najbolji otac na svetu. Velika većina ljudi koji me znaju će to reći, čak i drugari koji su takođe očevi. Naravno, sa svim svojim greškama jer je to sastavni deo. Roditeljstvo je najlepši i najteži posao na svetu. Obožavam svoju decu i živim za njih i skroz su mi nejasni ljudi koji posle razvoda, a neki čak i u brakovima, zapostavljaju decu. Meni je to neshvatljivo i nenormalno. Iz te tolike ljubavi, nikada ne idem u krajnost da od njih pravim debile. Izuzetno sam strog, ali ta strogoća ide iz ogromne ljubavi. Mislim da smo i Sandra i ja napravili dobar posao. Oni su već ljudi, ne može tu više mnogo da se pokvari. Decom morate da se bavite u svakoj sekundi svog života -poručio je Milan.

Autor: M.K.