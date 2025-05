TO JE ZA NJU BIO VELIKI UDARAC! Evo kako je Marija priznala majci Verici da voli žene, pevačica doživela nervni slom: Mesec dana nije pričala sa mnom...

Pevačica Marija Šerifović je davne 2014. godine objavila svoju knjigu "Ispovest" u kojoj je prikazano njeno detinjstvo, muzički počeci, ljubavne veze i pobeda na "Evroviziji".

Marija je u knjizi tada otkrila mnoge stvari iz svog života, a između ostalog je sa fanovima podelila i to da nikada nije pomišljala da bude sa nekom ženom, ali da joj se to prosto desilo.

Kako je dalje navela, njena majka, Verica Šerifović je doživela slom kada joj je priznala da je naklonjena istom polu i nije želela da priča sa njom mesec dana.

- Dobro se sećam, rekla sam joj: "Gospođo, sve to što sumnjaš da radim, zaista radim i molim te da prestaneš da me uhodiš, propituješ i slično." Gledala me je u neverici. Suze su joj potekle i polako se slivale niz obraze. To je za nju bio veliki udarac jer je znala da sam ranije imala momke u Kragujevcu i još neke vezice u Beogradu. Toliko se šokirala da skoro mesec dana uopšte nije htela da razgovara sa mnom - napisala je Marija u knjizi tada.

Autor: M.K.