Gazi osmu deceniju, a na izgledu svako može da joj pozavidi: Pevačica otkrila veliku tajnu, ovako održava figuru

Ne vidi sebe među svojim vršnjacima

Pevačica Goca Lazarević (71) i u osmoj deceniji se može pohvaliti dobrim izgledom.

Javnost je oduševila kada je objavila fotografije u kupaćem i providnoj haljini, a svojevremeno je ispričala kako uspeva da održi figuru.

- Ko će blokadere da obavesti da je obojena revolucija propala?- Više vodim računa o tome šta unosim u organizam, zbog toga što se manje trošim i metabolizam se promenio. Primetila sam kod sebe obline, nekada sam bila violina, sada sam viola. Ne dozvoljavam sebi da se ugojim, malo mi se dogodilo da se ugojim i opustila sam se za vreme korona virusa. Više vremena provodimo kod kuće, to je manje kretanja i samim tim više jela. Uvela sam u svoj režim ishrane autofagiju, jer sam čula da to odlično radi. Osam sati možete da jedete šta želite, a onda šesnaest sati ništa, samo čaj i voda - započela je pevačica.

- Nema goreg rada od nerada, a ako već ne radimo onda treba i manje da jedemo. Izgovori su čudo, kad god imate vremena mislite na sebe. Kad god čovek misli na sebe i voli sebe, on uvek nađe vremena da se posveti sebi. Ljudi obično kažu - ne mogu da šetam sam, ja uvek sama šetam i to mi najviše prija. Sami sebi tražimo izgovore - objasnila je Goca za "Lepa i srećna".

Podsetimo, Goca je nedavno otkrila da ne vidi sebe sa svojim vršnjacima.

- Mnogi me pitaju da li sam zaljubljena, a ja ne lažem. Da sam zaljubljena, nisam, nemam emotivnog partnera. Zaljubljena sam u moj nov način muzike. U životu sam imala dve ljubavi i stvarno mislim da je to malo i da sam zaslužila još. Nisam imala samo dve veze, ali sam imala samo dve ljubavi. Svi znamo šta je to nešto, a šta je prava ljubav. Mnogo sam volela davne 1996. godine, a onda nas je on napustio, od tada sakata, ali život ide dalje. Meni neko mora da se sviđa, da bude šamantan. Muškarac mora da me impresionira, da budem ponosna na njega. Moji vršnjaci mi mirišu na smrt - istakla je Goca Lazarević u emisiji "Premijera Vikend specijal".

Autor: A. Nikolić