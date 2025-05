28 sati, to je dva i po dana: Maja Nikolić se javno izblamirala, hit izjavnom zapalila društvene mreže

Nasmejala javnost lapsusom!

Pevačica Maja Nikolić (50) gostovala je nedavno u jednoj emisiji, a lapsus koji je napravila je postao viralan na mrežama.

Ona uskoro putuje u Sidnej, do kog joj treba 28 sati ili kako ona kaže "dva i po dana", što je nasmejalo sve.

- Tri dana se putuje do Sidneja - naglasila je Maja, a onda ju je voditelj zbunjeno pitao.

- Pa čime ideš ti? - pitao je on Maju.

- Peške. Putuje se 28 sati, to je dva i po dana, sa presedanjem do Sidneja - rekla je Maja.

- Ja kad računam - rekao je voditelj dok se sve vreme smejao.

- Pa 28 sati. Koliko je to? To je više od dva dana. Imam kartu od 2.000 dolara, nemoj da lažeš - ljutito je rekla Maja.

- Kako je to više od dva dana? - opet ju je pitao voditelj.

- Pa tako je, 24 sata, da, to je dan i po. Ali sa presedanjem to je dva dana u slučaju da nam otkažu let imam pravo i na hotel - rekla je Maja u emisiji na "Red tv", dok su se svi smejali.

Autor: A. Nikolić