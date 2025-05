Umro mi je na rukama: Supruga našeg slavnog slumca ogolila dušu o poslednjim trenucima sa njim, ove reči kidaju dušu

Na ove detalje niko ne može da ostane ravnodušan!

Glumac Branislav Petrušević Petrući preminuo je 9. novembra 2019. godine, a njegova supruga Nada tada je u potresnoj ispovesti za medije otkrila da je glumcu pozlilo neposredno nakon povratka kući, te da mu je umrla na rukama.

- Bio je na slavi, čuli smo se i kaže mi da je svratio je u kladinocinu. Često je tamo svraćao. Rekao mi je da više pojeo i da nešto nije baš najbolje. Tada nije pao u nesvest, već je prebledeo. U kladionici su pozvali Hitnu pomoć i oni su došli. Konstatovali da mu je pritisak normalan, kiseonik isto. Oni su otišli, a on je posle došao kuči. Rekao mi je da ne može želudac da mu svari hranu, dala sam mu sodu bikarbonu i ujutru kada se probudio sve je bilo u najboljem redu - rekla je tada Nada koja je otkrila šta se dalje dešavalo.

- Nedugo nakon što je ustao, rekao mi je da mu se vrti u glavi. Pitala sam ga da li ga negde steže ili boli nešto, aludirajući na neke srčane probleme, kaže ništa. I zamolio me je da mu masiram vrat, jer ga tu boli. Nekoliko sati nakon toga sedeli smo jedan pored drugog, časkali, smejali se. Čitala sam mu nešto. Počeo je da teško diše i kao da se guši, ali on je tako voleo da glumi, te sam mislila da se šali kao što je to radio svaki put. Komičar je, te je to bila njegova svakodnevica da se šali sa nama. Kažem mu: "Nemoj da se zezaš i da glumiš", ali to se njegovo nastavilo - rekla je supruga Petrućija, koja je otkrila da ni u jednom momentu nije glumio, već da se u tim momentima borio za vazduh.

Nada je ubrzo shvatila da situacija nije nimalo bezazlena:

- Posle nekoliko sekundi videla sam da ne glumi i da postaje ljubičast. Samo je od jednom prestao da diše. Odmah sam počela da mu radim reanimaciju i da zovem decu koja su bila u kući. Počeo je da se hladi i da bude žut. Oni su odmah pozvali Hitnu pomoć koja je brzo stigla, ali on je prema mojoj proceni već tada bio mrtav. Radili su mu reanimaciju dvadeset minuta, ali nisu uspeli da ga vrate u život. Bio je mrtav. Prestrašno mi je što sam za deset sekundi izgubila supruga i dalje ne mogu da verujem da ga nema - rekla je njegova supruga za Blic.

Uprkos tome što je na lice mesta došla Hitna pomoć, glumac Branislav Petrušević Petrući je preminuo. Ovu informaciju potvrdio je Petrućijev sin - Marko.

Petrući je u godini smrti obeležio četiri decenije uspešne karijere, ostavivši neizbrisiv trag na domaćoj pozorišnoj i televizijskoj sceni. Igrao je u brojnim predstavama, a među poslednjima bila je i "Kladionica - naša najrazvijenija privredna grana". Njegova smrt ostavila je prazninu u svetu glume, ali i u srcima brojnih kolega i publike.

