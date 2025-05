Svi smo bili van sebe, ona je sve vreme plakala: Jovana Pajić progovorila o trenucima sa Marijom Šerifović, na ovome će joj biti večno zahvalna!

Sumirala utiske nakon Marijinih spektakularnih koncerata u Sava Centu i izbačenog dueta koji je sve oduševio!

Pevačica Jovana Pajić u novom izdanju emisije "Premijera Vikend Specijal" razgovarala je sa reporterkom Katarinom Rogojević. Ona je sumirala utiske nakon spektakularnih koncerata Marije Šerifović u Beogradu, na kojima je bila pevački gost.

- Dobro sam, još uvek mi se sležu utisci. To je jedan velik uspeh, pre svega Marijin, ceo proces koji sam prošla sa njom od prvog do poslednjeg koncerta, iako to u početku nisam želela. Na pritisak Jovane Nikolić sam popustila i svaki dan smo se prelepo družili, delili njene frke i strahove, a kad smo napravili pauzu shvatili smo koliko nam ovo nedostaje. To je iskustvo koje ne može da se opiše, pogotovo za mene koja do pre godinu dana nisam mogla ni da pojmim da ću biti prisutna. Zahvaljujući svemu tome pobeđuješ strahove i nesigurnosti. Sad se šalimo i teramo je da nastavi turneju, jer to definitivno ulazi u krv. Drago mi je kad čitam komentare i da su ljudi to uspeli da osete, a zamislite šta je bilo uživo - govorila je Jovana, a onda otkrila kakvi su utisci nakon izbačenog dueta sa Marijom i kako su protekla snimanja spota:

- To je bilo sve u mesec dana, kao u mašini, niko nije znao šta ni kako radi. Kad je počela da peva refren na suvo, ja sam se ukopala i čula sam srce kako mi u ušima kuca od ozbuđenja. Ja ne želim da ovo prođe, želim da sam svega svesna jer način na koji je pesma "udarila" ljude je posebna. Ovo je drugačije, poruke koje su mi žene slale, sve to čuvam i želim da mi ostane. To su najdublje situacije i neke tragedije i boli koje retko kad imaš da čuješ i podeliš sa nekim. Spot je bio specifičan, radile su dve ekipe. Ne mogu da zamislim da Marija peva u lavandi, a da iz mene izlaze munje i gromovi. Želele smo da to ujedinimo. Svaka je snimala sa svojom ekipom, retko smo se sretale, osim na poslednjih sceni. Kad je snimala scenu sa plakanjem svi smo bili van sebe, ona je sve vreme plakala jer i ona ima emocije, iako tako nekad ne deluje. I ona kaže: "Ne znam šta mi se desilo, džigericu sam isplakala". U tom slučaju nije bilo glume - dodala je Jovana.

- Šta je prouzrokovalo tolike emocije, delovalo je kao lična ispovest? - upitala je Katarina.

- Ne možeš da pevaš o toliko emociji ako nisi to preživeo. Ovaj tekst nije pisan tematski za nas dve, ali je došao kod nas dve i svaka ima razne iskustva životna i emotivna i to moraš da pronađeš u sebi da bi te dotaklo. Meni je bila knedla u grlu konstantno jer sam se plašila da ću pogrešiti tekst, toliku količinu emocija je teško savladati - rekla je Jovana.

- Tvoje ćerke su male, ali uspesi koje doživljavaš da li ih prepoznaju? - dodala je Katarina.

- Svakim njihovim novim prisustvom probijaju svoja uverenja. Ja njih nisam vodila, trudila sam se da ih ne petljam. Kako su veće one imaju interesovanja da vide kako to izgleda iza kamera, kako se snima spot i tek kad sam to pokazala one su shvatile da ovo nije tako lagano. Jako su ponosne i srećne, slušaju s punom pažnjom i zanima ih, pa dele sreću sa mnom - rekla je Jovana Pajić.

- Uvek se govorilo da ima potencijal i nikoga ne bi čudilo da zakažeš svoj solistički koncert. Da li si naučila da razdvojiš tuđa očekivanja od onoga što osećaš? - upitala je Katarina.

- To što se desilo na Marijinim koncertima nemam dovoljno veliku reč da se zahvalim. Takvu vrisku i pevanje nisam nigde čula, kao na fudbalskom stadionu. Ja ne vidim da će tako veliko nastupanje biti u skorije vreme, ne žurim nigde. Meni sutra može da se desi da batalim sve i što Marija kaže da odem da šišam ovce. Sad imam veću odgovornost, neću praviti pauze, pa će steći uslov da se stekne lepa diskografija - poručila je Jovana Pajić.

Autor: A. Nikolić