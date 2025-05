Pevačica progovorila o svojim ćerkama i životu!

Anabela Atijas u novom izdanju emisije "Premijera Vikend Specijal" razgovarala je sa Nemanjom Vujičićem i otkrila šta se dešava u njenom životu, kakvo je sad zdravstveno stanje Lune Đogani, ali i da li je mlađa ćerka Nina Đogani spremna da stane na ludi kamen.

- Kako živiš i kakvo je stanje kod tebe? Šta se dešava u tvom životu? - pitao je Nemanja.

- Nemam više potrebu da se nikome osobim sebi dokazujem. Valjda treba da dotaknemo dno sami sa sobom da bismo shvatili ko je osoba koja jedina može da nas usreći i da je ta osoba u nama - govorila je Anabela.

- Da li si nekad odustala od posla zbog ljubavi? - upitao je Nemanja pevačicu.

- Možda sam pomislila da će da ode u tom smeru i da neću moći da hendlujem, ali to sam ja i ko me voli, voli me takvu u paketu. Nije mi bilo teško da nastavim, samo sam pomislila da treba da napravim pauzu, ali je Bog imao druge planove za moju karijeru, koja traje i na koju sam ponosna - govorila je Anabela.

- Da li je istina da kad žene nisu zadovoljne menjaju boju kose? - dodao je Nemanja Vujičić.

- To je istina, menjala sam i dužinu. Tu je struka, pa za sat vremena imam kosu u boji i dužini koju hoću - rekla je Anebela.

- Kako je Luna? Pisalo se da je imala neke poteškoće? - upitao je Nemanja.

- Kad se sve dobro završi ne gledam kao poteškoću, imali smo sreću da je imala uspešnu operaciju i da je sve na vreme otklonjeno. Dešava se, hvala Bogu da je kraj i guramo dalje - otkrila je ona.

- Uloga bake, da li je bila teška ove godine? Da li je tvoja druga naslednica blizu da stane na ludi kamen? - pitao je Nemanja.

- Mislim da nije, gledajući nas je naučila. Kaže ona: "Svaka časti Luni, ali ja ne bih mogla". Ja sam samo godinu dana bila starija od nje kad sam postala majka - dodala je Anabela.

Autor: A. Nikolić