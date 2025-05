Volela bih da mu rodim dete: Tanja Savić obelodanila detalje VERIDBE sa Mukijem, pa otkrila kad konačno staje na ludi kamen!

Pevačica otvorila dušu o svom 11 godina mlađem partneru!

Voditeljka Bojana Lazić u novom izdanju emisije "Premijera Vikend Specijal" u studiju je razgovarala sa pevačicom Tanjom Savić. Ona je iskreno progovorila o svom partneru Muhamedu Mukiju Bešiću, njihovoj veridbi i planiranoj svadbi.

- Kad mi se čini da je teško stanem i kažem sebi da mogu ja to. Moje emocije mnogo zavise od mog partnera, meni kad ne ide u ljubavi oseti se preko kamere, a i na mom koncertu. Kad je sve u balansu to se vidi. Kako zračimo takvog muškarca i privlačimo u život. U ovim godinama privukla sam ovakvog, ne znači da sam pogrešila u godnima kad sam grešila. Moraš da znaš da bi kasnije znao da ceniš, to se privuče i dođe kao kruna. Pojavi se zaslužena osoba koja vas zaslužuje. Može da se priča o stvarima, a da bude lepo i kad je tišina, a najvažnije je da se oseća mir i spokoj - govorila je Tanja, a onda pokazala verenički prsten i otkrila detalje veridbe.

- Nisam htela da se pravi pompa, to je bilo nešto intimno i naše. Oduševio me je... Očekivala sam, ja kad vidim prstenje oduševim se i nije me sramota da kažem da mi se prsten sviđa, a on je brže-bolje otrčao i kupio ga. Bilo je spontano, ništa namešteno, da obeleži taj trenutak - govorila je Tanja.

- Da l je zakazana svadba? - upitala je Bojana.

- Planiram je, trebala je da se desi u ovom mesecu, ali je zbog koncerta u Novom Sadu pomerena. Desiće se kad budemo spremni i mirni, a sad imamo mnogo obaveza oko kuće. Planiramo da pravimo kuću, pa kad se to završi... Samo neka mi dragi Bog da da rodim, to bi bio najveći blagoslov. Priželjkujem treće dete. Volela bih da mu rodim dete i volela bih da rodim još jedno dete da uživam u ovim zrelim godinama - odogovrila je Tanja.

Autor: A. Nikolić