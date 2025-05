Ništa ne guramo pod tepih, delimo ljubav i bol: Dado i Ivona Polumenta progovorili o braku, ovo je njihova tajna za uspešan odnos

Pevač Dado Polumenta godinama je u skladnom braku sa suprugom Ivonom, sa kojom ima dve ćerke, dok iz prethodnog braka ima sina.

Dado i Ivona deluju kao da se svakog dana vole sve više, a mi smo ih sada zatekli na aerodromu "Nikola Tesla", gde su sleteli sa putovanja na kojem su bili bez njihovih naslednica.

"Retki su trenuci kada putujemo sami bez dece, ali moramo da nađemo vremena i za nas dvoje", rekao nam je Dado.

Njihova ljubav počela je sasvim spontano, kada je Polumenta zapazio Ivonu u jednom lokalu u Novom Sadu, a zatim ju je pitao da bude u njegovom spotu. Sada smo je pitali da li je bila na nekom njegovom nastupu i pre nego što su ostvarili prvi kontakt.

"Jesam. Nikad to neću zaboraviti, bilo je u Novom Sadu. On je tada bio velika zvezda, ali te večeri me nije primetio", rekla je ona kroz osmeh.

"Hvala dragom Bogu što mi je podario ovakvu ženu", dodao je folker.

"Ništa ne guramo pod tepih"

Pitali smo ih i da li postoji recept za uspešan brak, na šta je Ivona odgovorila:

"Ljubav je na prvom mestu, bez toga ne može, ali nije dovoljna. Potreban je veliki kompromis, razumevanje, svakodnevno razgovaranje. Najprostije i najjednostavnije stvari. Ljudi previše komplikuju", rekla je ona, dok je Dado dodao:

"Ništa ne gurati pod tepih nego biti iskren i kada je najgore podeliti to sa partnerom. I proći kroz neke teške trenutke, i onda bude sve lakše. I bol i ljubav se deli na pola", poručio je pevač.

Autor: M.K.