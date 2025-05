Jovana Pajić progovorila o novom partneru! Priznala šta je najviše muči: Imam dve ćerke, preziraće me njegova porodica

Krajem 2021. godine pevačica Jovana Pajić i frontmen "Tropiko benda" Sale Cvetković odlučili da stave tačku na svoj brak u kom su bili 10 godina.

Pevačica je svojevremeno otkrila da je odluka da se rastane od supruga bila veoma teška, ali da je doneta zbog njihovih ćerki.

Razvod Jovane i Saleta bio je jedino rešenje kako bi njihove mezimice Helena i Đina odrastale u zdravoj sredini.

Jovana je nedavno gostovala u emisiji na K1 televiziji i govorila je o svojim brigama kada bude upoznala novog partnera. Takođe, pričala i o vezama generalno.

- Na početku smo svi bajni i sjajni, želimo da zadivimo jedno drugo. Zaljubimo se, pa je i ono što je najgore - prelepo, imaš toleranciju... Ali i on će da dođe kući i da ulubi hauč, da menja kanale i on neće imati razumevanja... Ako se ne razvijate u istom smeru i nisi partner, ti si osuđen na razilaženje, rekla je pevačica.

Pored toga, izrazila je i zabrinutost zbog pronalaženja novog partnera.

- U drugoj turi, može samo da dođe neki razveden sa decom koji bi bio idealan, jer neko ko je mlad i nema decu... Prvo, preziraće me njegova porodica. Biće: "Ima dve ćerke, pevačica, katastrofa!" Hajde da budemo objektivni, rekla je Jovana Pajić.

Njen bivši muž nedavno je izjavio da se parovi razvode jer se ne mole i da on želi da se okrene Bogu.

- Kad pričamo o molitvi, to je nešto što svako treba da praktikuje jer je to hrana za dušu. Kroz molitvu smo bliži Bogu. Ja bez toga ne izlazim iz kuće i ne idem na spavanje. Mir sam tu našao, baš u veri i Hristu. To je sastavni deo mog života, rekao je Sale za Blic.

Autor: N.B.