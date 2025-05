Ćerka našeg pevača je prava lepotica: Objavio njihovu sliku, a povod je neverovatan, na njen poseban dan joj poslao emotivnu poruku (FOTO)

Pevač Dejan Ćirković Ćira objavio je fotografiju sa ćerkom Jovanom, a ljudi su zanemeli pred njenom lepotom.

Ćira je napravio selfi sa naslednicom, a onda napisao emotivnu poruku kako bi joj na taj način čestitao rođendan.

- Jovana, 30 godina otkako si usla u moj svet i zauvek promenila moje srce. Tvoj osmeh je moj mir, tvoja tuga moja bol, a tvoja sreća smisao mog postojanja. Srećan rođendan, kćeri. Tvoj tata te voli više nego što ćeš ikada moći da shvatiš - napisao je Ćira u postu.

Ono što je mnogima zapalo za oči jeste koliko je Jovana lepa. Inače, o njoj se ne zna mnogo budući da ne voli da se eksponira u javnosti.

Ona živi sa porodicom u Nemačkoj, ima plavu kosu i plave oči, a mnogi kažu da podseća na barbiku. Ono što su mnogi primetili jeste da je ona prirodna, da nema silikone i ne koristi filtere.

Inače, Ćira sa suprugom Ljiljom živi u Nemačkoj, a pored Jovane ima i sina koji takođe ne voli javnu pažnju.

Pevač Dejan Ćirković Ćira, proslavio se sa grupom „Ritam srca“ sa kojom je devedesetih uživao veliku popularnost i zaradio mnogo novca.

Ipak, na samom početku karijere pevač nije ni sanjao da će mu upravo narodna muzika doneti lepu zaradu.

- Gledao sam mog komšiju kako svira narodnjačke tezge svakog vikenda i donosi pare kući. I jednom ga ja pitam da sviram sa njim, čisto da vidim kako je, da zaradim nešto i on pristane. Meni je bilo dovoljno samo da sviram, koliko god da mi da, bio sam mlad. I to je trajalo jedno godinu dana, sve dok me nije pozvao bubnjar Pinter da sviram sa njim neku tezgu. Ako mi je komšija davao 50.000 maraka, ovaj mi je davao više i ja pristanem da odem – počeo je priču Ćira i otkrio kako je jedna slučajna svirka unela razdor između njegovog oca i njega.

- Tad su bili aktuelni ispraćaji u vojsku, i radili smo petak i subotu i posle dva ispraćaja ja kući umesto 50.000 donesem 700.000 maraka. To su bile ogromne pare, nisam znao ni šta da radim sa tim parama. Otac je hteo da me ubije, pitao me je gde sam ukrao pare, bio je ubeđen da sam negde ukrao. Govorio sam mu da sam svirao, a on tvrdio da je to nemoguće da to za dve noći zaradim i to svirajući gitaru. To je tada bilo njegove dve plate. Tad sam samo svirao, drugi su pevali. Šta bi tek bilo da sam tad pevao?! – rekao je ranije Ćira.



