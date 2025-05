Komšije Rade Manojlović besni zbog njene izjave, izdali saopštenje: Svašta bi imalo da se kaže o njoj i dužini suknje koju nosi

Meštani Četereža, sela iz kog potiče pevačica Rada Manojlović su se oglasili nakon njene izjave da mnoge žene imaju decu da komšijama, ali i da su snajke u vezama sa svekrima. Takođe, pevačica je istakla da je zbog smelijeg oblačenja u njenom selu gledaju kao ženu niskog morala. Rada Manojlović je iz sela Četereže, a pevačica uvek ponosno ističe odakle dolazi. Ipak, njena izjava o komšijama nedavno je šokirala javnost, a ovim povodom su saopštenjem reagovali i meštani, koje ističu da su zaprepašćene.

Pevačica iz sela Četereže oplela je nikad jače o osudi koju dobija od ljudi iz ruralnih sredina zbog svojih haljina.

- U mom selu ima 200 ljudi, dobar deo njih ima dete sa komšijom, ali se ne sumnja o tome. Majke se prave lude. Snajka je sa svekrom. Znaš, to su sve žene zavijene do grla, domaćice, ma primer, ali nikad se ne bi reklo. Nijedna minjak nije obukla u životu. Starije žene, čak i babe. Dužina suknje nema veze sa vernošću. U svakom okolnom selu to postoji i onda će meni te žene da zameraju minić - nasmejala se Rada kiselo u intervjuu za Alo.

Ovim povodom su se oglasili meštani sela Četereže i istakli da su zgranuti izjavom Rade Manojlović.

- Ona je gnusno uvredila sve meštane, naše majke, bake, sestre i nas. Navodi da je u proteklih godinu dana u selu Četerežu umrlo 100 ljudi. Prema zvaničnim podacima RZS-a na teritoriji opštine Žabari u 2023. godini umrlo je 182 lica. Opština Žabari je imala prema popisu iz 2022. godine 1.022 stanovnika. Opština Žabari se sastoji od 15 naselja. Ako Četereže ima 500 stanovnika, mada nema ni toliko, a godišnje umre 100 stanovnika Četereže za 6 godina neće da postoji. (Obzirom na mali broj novorođenih), stoji u saopštenju, pa dalje navode:

- Po njenim rečima u Četerežu ima 200 ljudi (na spavanju). Dodaje da ona zna tih 200 ljudi. Ona se prethodnih 10 godina nije pojavila na teritoriji opštine sem u svojoj kući i kući prijateljice u Oreovici. Pola, pa nije pola ali dobar deo, od tih 200 ljudi ima dete sa komšijom. Neka prosečna porodica ima 4 člana, znači u selu ima 50 domaćinstava. Po njenim rečima od tih pedeset malo manje od pola ima dete sa komšijom što je svaka druga kuća. Ako je tako, obzirom da je i kuća njene majke u Četerežu kao i kuća njenog oca, statistički neko iz te dve kuće ima dete sa komšijom. Da nije ona komšijino dete? Da li neko ostane živ kad kaže da u svakoj drugoj kući u selu raste komšijino dete? Navedi jedan primer i sve gluposti su ti oproštene. Zvanično ne postoji podatak u Policiji da je postupala po nekoj prijavi a da je razlog bio da žena ima dete sa komšijom. Takođe ni socijalne službe nemaju navedene podatke. Meštani Četereža i okolnih sela su, blago rečeno, zgranuti njenim glupostima.

Takođe, u saopštenju je navedeno da su šokirani izjavom Rade Manojlović da su snajke u emotivnim vezama sa svekrima.

- Takođe zvaničnih podataka nema, ako postoji neki izdvojen slučaj to nije procentualno veće nego u bilo kom mestu na svetu. Meštani tvrde da za taj slučaj nisu čuli ni od mnogo većih alapača iz okoline koje u dokolici izmišljaju gluposti.

Rada Manojlović je istakla da je u njenom selu zbog provokativnog oblačenja smatraju ženom lakog morala.

- Njena dužina suknje je u centimetrima jednaka njenoj inteligenciji. Svašta bi tu moglo da se kaže ali niko na taj nivo neće da se spusti. Ako dotična pevaljka ima malo mozga ona će u istom takvom video da demantuje svoje budalaštine, zgranuti meštani Gomore i opštine Žabari, stoji u saopštenju.

Autor: N.B.