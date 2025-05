Nakon što je naljutila komšije iz Četereža, oglasila se Rada Manojlović: Mora i meni nešto da izleti...

Meštani Četereža, sela iz kog potiče pevačica Rada Manojlović, oglasili nakon njene izjave da mnoge žene imaju decu da komšijama, ali i da su snajke u vezama sa svekrima izdajuči saopštenje uvređeni i poniženi rečima njihove zemljakinje.

Rada se takođe oglasila na svom Instagram nalogu pravdajući se je njena izjava bila brzopleta i da nije dobro objasnila šta je želela da kaže.

"Nekad ispadnem brzopleta i ne objasnim lepo na šta sam mislila. Pisanje mi bolje ide, pa želim da objasnim na ovaj način. Dakle, nisam mislila na svoje komšije i generalno moje selo (koje ističem vec skoro 20 godina i za koje se ne bi čulo da ga ja toliko nisam hvalila i potencirala), već da u skoro svakom selu znamo za poneki takav slučaj. Problem je što su sela mala pa tu svi sve namo, a naravno da svega toga o cemu sam govorila ima i u gradovima (ali se manje zna jer se ljudi ne poznaju). Naravno, pojedinačni slučajevi koje sam navela ne predstavijaju sve ljude i ne predstavljaju celo mesto; ali to ne znači da ih nema. Problem je i što se devojke koje se provokativno oblače (u koje spadam i ja, oduvek), smatraju devojkama nižeg morala i nazivaju nas pogrdnim imenima, pa eto nekada mora da mi prekipi u fazonu "dokle više o mojim minićima dok ove neke nazovi gospođe zakopčane do grla rade to što rade". Opet ponavijam, to su pojedinačnim slučajevi, nema razloga da se u mojim recima pronađe bilo ko ko tu ne pripada i ko me ne vređa. Dakle još jedom, odnosi se samo na one koji mene vređaju, a rade to što rade", napisala je Rada na Instagramu.

"Znate kako, posle 20 godina slušanja (i čitanja) uvreda da su (smo) sve pevacice k.., mora i meni nešto da izleti, neki izduvni ventil. Svakako, objasnila sam na šta sam mislila. Na kraju priče, to nije moja star, nek radi ko šta hoće i nek živi svako kako hoće, samo ako bi moglo da se ne vređamo... I ha haj, gde bi nam kraj bio", dodala je pevačica.

Podsetimo, Rada je oplela jnikad jače o osudi koju dobija od ljudi iz ruralnih sredina zbog svojih haljina.

- U mom selu ima 200 ljudi, dobar deo njih ima dete sa komšijom, ali se ne sumnja o tome. Majke se prave lude. Snajka je sa svekrom. Znaš, to su sve žene zavijene do grla, domaćice, ma primer, ali nikad se ne bi reklo. Nijedna minjak nije obukla u životu. Starije žene, čak i babe. Dužina suknje nema veze sa vernošću. U svakom okolnom selu to postoji i onda će meni te žene da zameraju minić - nasmejala se Rada kiselo u intervjuu za Alo.

Tim povodom su se oglasili meštani sela Četereže i istakli da su zgranuti izjavom Rade Manojlović.

Autor: N.B.