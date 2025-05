Skinula se naša pevačica u šestoj deceniji: Uletela u more i pokazala neverovatno zategnuto telo

Natalija i Sani Trik FX decenijama su prisutni na muzičkoj sceni. par je otputovala na odmor, a njen snimak na kom se vidi kako u minijaturnom kupaćem kostimu trči u vodi, zapalio je društvene mreže.

Naime, pevačica je podelila trenutke sa letovanja, a posebno se mnogima svidela fotografija na kojoj pozira sa sinom i suprugom Sanijem.

Pevačicu su svi hvalili jer u šestoj deceniji odlično izgleda za svoje godine, te su joj pisali da treba više da se snima, ali i podeli sa drugima tajnu mladalačkog izgleda.Podsetimo, Natalija i Sani Trik FX decenijama su prisutni na javnoj sceni, a Sani je nedavno nikad iskrenije za Blic govorio o svojim kolegama.

- Nedavno smo Natalija i ja komentarisali neke pevačice koje su totalno gole na sceni, a čak ni ne pevaju. Ne smeta nama to što one rade, klubovi postoje, ali ipak treba da se klasifikuju neke stvari. Okej, postoje klubovi za stripere i sriptizete, a postoje i za pevače. Koliko god da su 90-te bile loše postojale su folkoteke gde su bili narodnjaci, a klubove su držali denseri, tamo nisi mogao čak ni Acu Lukasa da vidiš - rekao je on.

Autor: N.B.