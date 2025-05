Naša pevačica progovorila o vezi sa zauzetim muškarcem: Priznala sve i otkrila detalje

Javnost je danima brujala o izjavi Višnje Petrović koja je rekla da je bila sa oženjenim čovekom u ljubavi i da joj druga žena nije bila prepreka.

Nakon mnogih komentara na ovu temu, Višnja ponovo govori na ovu temu, ali ovoga puta kaže da nije "to baš bilo tako"

- Sve to je pogrešno shvaćeno. Nisam bila sa oženjenim čovekom. Kada sam imala 20 godina bila sam sa momkom koji je već bio u vezi, ali pred kraj. Ni kriva ni dužna sam tu upala. Oni su se rastali za par dana i to je to. Ja nisam krivac te veze. Danas to ne bih ponovila, ali bila sam mlada Eva i zagrizla sam jabuku - rekla je pevačica.

Kako je dalje otkrila i dalje je sama, a jedna drugarica koja gata joj je predvidela ljubav ove godine.

- Stojim i čekam ljubav u belom. Rekla mi je drugarica da je ovo moja godina. Kod partnera mi je najbitnije da se slaže sam sa sobom, onda sa mnom i da ne bude kao ja ni slučajno. Jer ovo trpeti, ovo je pakao - rekla je Višnja.

Ona je snimila novu pesmu Eva u čijem spotu vidimo izazovne kadrove u kadi.

- Nisam gola, imam veš u boji kože i nalepnice na grudima. Bilo bi mi neprijatno da se skinem gola, baš umem da budem stidljiva. Takođe, stidim se kada mi neko da kompliment na osnovu fizičkog izgleda i ne umem da primim takav kompliment. Kad me neko pohvali kao osobu onda se rasplačem.

"Počela sam da treniram da bih mnogo jela"

Višnja kaže da je zavolela svoje telo i da zna da ne treba da bude zategnuta kao struna, jer joj je i ovako super.

- Počela sam da treniram da bih mogla mnogo da jedem, ne idem na takmičenje i volim da ima malo sala, da može da se pipne i štipne. Naučila sam da volim svoje obline, da živim i da se oblačim u skladu sa tim - rekla je ona.

Kako je dodala, meso ne voli da jede ali joj najveći problem predstavlja testo kojem ne može da odoli, a volela bi da nema toliku želju da ga jede.

Autor: N.B.