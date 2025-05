Niko joj od kolega nije čestitao: Pevačicu svi prozivali da se udala za dedu, ona otkrila šta joj najviše smeta

Pevačica Biljana Sečivanović (48), koja se takmičila u "Zvezdama Granda", 2018. godine se verila za dugogodišnjeg partnera sa kojim je kasnije stala na ludi kamen.

Kako je jednom prilikom ispričala, niko joj od kolega nije čestitao kada se udala.

- Mi smo se za nekih nedelju dana odlučili za opštinsko venčanje. Bilo je samo "hoćeš li da se venčamo?". Trebalo je nakon toga organizovati burme i sve to što ide. Nekoliko puta smo odlagali venčanje zbog korona virusa - kazala je pevačica koju su komentarima prozvali da se udala "za dedu", aludirajući na njegove godine.

- Nismo matori kako su nas nazivali. Ne postoji merna jedinica za brak, bitno je da se ljudi pronađu. Inače sam neko ko ne čita komentare, ovog puta nisam ostala imuna na sve to. Zabolelo me je kako su ljudi ružno komentarisali i pljuvali. On nije deda jer ima 45 godina, samo godinu dana je stariji od mene - rekla je Biljana Sečivanović, koja se požalila da joj od kolega niko nije čestitao venčanje.

Pevačica Biljana Sečivanović danas uživa u skladnom braku i luksuznom načinu života.

Biljana se u 44. godini udala za Aleksandra Nedića sa kojim živi u luksuznoj vili. Jednom prilikom je ekipi "Blica" otvorila vrata svog doma.

Kuća na tri nivoa ima prostrani dnevni boravak, trpezariju sa ogromnim stolom, i kuhinju koja je Biljanino glavno radno mesto kada nije na sceni. Stepenicama se stiže do spavaćih soba, gde svako ima svoju sobu, uključujući roditeljsku i dve dečje sobe. Na tom nivou je i prostrano kupatilo. Hodnik vodi do garderobera i toaleta za goste, dok je u podrumu spavaća soba za goste i vešeraj.

