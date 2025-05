MOJ DEDA JE KLANJAO, A BAKA SE MOLILA ISUSU: Marija Šerifović otkrila istinu o svom poreklu, pa priznala šta ne može organski da podnese!

Prevačica Marija Šerifović mnogo puta do sada je rekla da voli podele i da ljude ne deli po veri i nacionalosti.

Marijino životno pravilo je da postoji dobri i loši ljudi i ne voli da ih deli po boji kože i imenu. Razlog tome je, kako je jednom prilikom rekla, između ostalog i činjenica da potiče iz porodice čiji članovi nisu bili iste vere.

- Ja prezirem bilo kakve raspodele. Prezirem bilo kakva opredeljenja na nacije, veroispovesti, opredeljenja. Zašto? Pa evo, na primer, moja baba se zvala Draginja. Rođena u Šumadiji, u Kragujevcu. Molila se Isusu Hristu. A sa duge strane, moj deda je bio musliman. On je čovek klanjao, molio se Alahu i tako dalje i tako dalje - rekla je, pa dodala:

- Ne delim ljude uopšte, mogu samo da delim da li si dobar ili si smeće. Ako mi koji se bavimo muzikom nećemo da spajamo sve te ljude i ako muzika nije ta, onda sve da ode dođavola - rekla je Marija jednom prilikom.

"Verica je operisala karcinom, a ja sam krenula u proces da postanem majka"

Marija Šerifović krajem 2023. godine dobila je sina Maria uz pomoć surogat majke, a delić svog iskustva je sada podelila sa javnošću.

Marija je otkrila i da li želi još jedno dete, a ovo su nepoznati detalji o njenoj borbi za potostvo.

- Sam početak je bio težak na način prihvatanja šta ne može da se desi. A onda kada sam prihvatila da je to jedini, najispravniji i najzdraviji put, sve je išlo za poželeti. To je jedan put o kom ni sa kim nisam razgovarala i jednom ću ga stvarno ispričati, makar uzela kameru i snimala samu sebe - počela je priči Marija Šerifović, pa nastavila:

- Pitaju me ljudi da li želim još jedno dete i iz ovih cipela mi sada to ne pada na pamet. Ali zbog puta, da, opet bih. Znala sam da u ponedeljak i utorak snimam "Zvezde Granda", u sredu da otputujem u Ameriku da bih u četvrtak bila na pregledu, u petak krenula nazad, sletela u subotu i otišla na koncert. Nisam želela da propustim nijednu kontrolu, a za tih devet meseci svi znamo koliko ih ima. U Americi je to daleko delikatnije, tako da sam znala na 36 sati da odem, da budem na svakom ultrazvuku, svakom pregledu - istakla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić