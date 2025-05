IZGLEDA KAO ŽIVA BARBIKA, A PUNI 40 GODINA! Naša pevačica napravila gala žurku, pa poručila: Sad se prelazi na piletinu!

Pevačica Dragica Zlatić danas je napravila ludu žurku povodom svog 40. rođendana.

Dragicu Zlatić publika je primetila tokom takmičenja "Zvezde Granda", a ona je nakon toga nastavila da gradi svoju karijeru.

- Ovaj broj mi ništa ne menja. Svakako se ne osećam u skladu sa svojim godinama. Još uvek sam u duši ostala kao dete. Danas je moj jubilarni 40-ti rođendan - istakla je Dragica, koja izgleda kao barbika.

- U svom okruženju imam ljude od po 60 godina, a imaju toliko harizme da me nekada bude sramota. Godine su samo broj, ako se čovek oseća mladoliko onda će zračiti harizmom i tom mladalačkom energijom - rekla je pevačica, pa otkrila i da li isto važi i kada je ljubav u pitanju.

"Posle četrdesete se prelazi na piletinu"

- Sa razlikom u godinama nikad nisam eksperimentisala. Nikada nisam bila ni sa mlađim, što ne znači da neću. Kažu da se posle 40-te prelazi na piletinu - našalila se Zlatićeva.

- Ako se desi mlađi, zašto da ne. Ne bežim od toga, ali kažu za mlađe muškarce da su nezreliji od nas žena, pa ne znam kako bih se snašla - tvrdi pevačica. - Kod partnera mi je najbitnije da bude normalan, da je čovek domaćin, zanimljiv, vredan, da ima svoj posao. Znam mnogo mojih koleginica koje pristaju na to da finansiraju svoje partnere. Bitnije im je da bude kao neki pas, a ne muškarac. Ne mora da bude bogat, ali samo da ima svoj posao. Volim da imam razumevanje sa partnerom, sve je stvar poštovanja - nastavila je Dragica, pa se dotakla i urnebesnog poklona koji je dobila od svog kolege Miloša Brkića.

Prilazili su joj i zauzeti

- Miloš me stalno zeza, govori mi :"Šta si se udetinjila, imaš 40 godina". To je neka naša interna šala. Naravno da mi nije poklonio vaučer za banju, već su parice u pitanju - ispričala je Zlatićeva, pa progovorila o udaji.

- Ne bih se udala tajno. Pitaju me po slavama i koje kakvim proslavama. Ima ona fora: Prestali su da me pitaju za udaju kada sam neku babu na sahrani pitala :"Jel si ti sledeća?" Ako bude biće, valjda sam zaslužila - dodala je pevačica kroz smeh.

- Muvali su me i zauzeti na svirkama, pogovotovo kada popiju. Misle da ako sam pevačica imaju prava svašta da me pitaju, ali navikneš se na to vremenom - otkrila je Dragica.

- Inače žena Ljube Perućice, Kaća, se baš danas porodila. Pošto je rođendan trebao da bude održan juče, rekla mi je da će da dođe na rođendan, pa da ide da se porađa, ja joj se divim. Čekamo Ljubu da dođe, imamo dva velika povoda za slavlje - zaključila je Dragica Zlatić pred okupljenim medijima.

Autor: Nikola Žugić