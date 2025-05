VOZI MERCEDES, A NEMA GORIVA?! Sandra Afrika na meti osuda na mrežama - Ugasila kola nasred puta, pa se oglasila: Kupila štikle, a to... (FOTO)

Pevačica Sandra Afrika postala je glavna tema na društvenim mrežama jer se našla se u nezgodnoj situaciji.

Sandri Afriki se automobil ugasio jer u rezervoaru nije bilo više goriva, te nikako nije mogla da ga upali.

Sandra je na svom TikTok profilu podelila snimak na kojem je ispričala kako joj se auto ugasio jer je do pumpe istrošila i poslednju kap benzina, ali nije uspela da stigne do nje.

Kako je rekla, kupila je skupocene štikle poznatog brenda, ali da gorivo nije natočila, zbog čega se našla u ovakvoj situaciji.

Printscreen Printscreen Printscreen Printscreen Printscreen Previous Next

"Najjača situacija - goriva nemam! I stižem nekako do pumpe, ali u ovom redu ima samo dizel, meni treba benzin i hoću da pređem tamo da sipam benzin i naravno ugasi mi se auto", počela je ona i nastavila:

"Moram da sačekam, bitno da sam ja kupila štikle, a to što mi je stao auto i što nemam goriva, to nikom ništa, tako to ide, to ti je život", poručila je folkerka.

Ispod ovog videa ubrzo su počeli da se nižu brojni komentari.

"Bitno da vozi Mercedes, a nema goriva", "Štikle perfektne, a nema veze što Mercedes stoji ispred pumpe", "Ovo je klasičan nemar", pisali su joj pratioci.

Autor: Nikola Žugić