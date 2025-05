NEMA POTREBE DA SE BRANIM, ALI... Ćemo nakon duge medijske pauze progovorio o prozivki na račun Milene Vučić, evo o čemu je reč!

Progovorio o svemu!

Naš poznati pevač Ćemo, pre nekoliko godina, javno je prozvao Milenu Vučić, koja se te godine prijavila za Montesong, a nakon njegove izjave, ona je odustala od istog. Detaljnije o ovome čitajte u nastavku:

Sada je Ćemo, gostujući u Amidžiju, objasnio šta se tu tačno dogodilo.

Kada bi morao da biraš, duet sa Milošem Bojanićem ili Milenom Vučić?

- Sa Milenom Vučić...Ko kaže da sam ja to uradio?! Ognjene ja to nikada nisam rekao, nikada to nisam izgovorio, ja sam samo čestitao na pobedi pre početka. To je prenešeno tako kako je prenešeno, nema potrebe da se branim, mislio sam da će da pobedi i mislim o njoj sve najbolje.

Autor: Nikola Žugić