PORED NEKRETNINA SAM ULAGAO SAMO U ŽENE: Mile Kitić OVDE gradi luks vilu, otkrio koliko nekretnina ima: Jednu rentira, jednu poklonio ćerki, ali...

Pevač Mile Kitić došao je na muzički festival "Majsko leto", a tom prilikom je govorio pred našim kamerama.

Mile Kitić je otkrio kako mu se dopada budući zet, odnosno izabranik njegove ćerke, pevačice Elene Kitić.

- Nije mi on zet, on je dečko moje devojčice. Šalim se, nek su oni meni živi i zdravi. Moja ćerka je meni najlepša, a on je lep njoj.

Majka njegove supruge Marte nedavno je preminula, a on je odtkrio kako je ona sve to podnela i kako se porodica bori sa tragedijom.

- Njena majka je bila bolesna mnogo vremena, na lekovima je godinama. Normalno da je gubitak roditelja, da ima 100 godina, veliki, ali naravno da joj je žao. Ipak, na neki način je bila spremna na to. Sreća je što se nije dugo mučila. Bila je godinama bolesna, ali joj se stanje naglo pogoršalo i otišla je u bolnicu, a nije ni znala šta je u pitanju - rekao je on.

Mile ne krije da ulaže dosta novca u nekretnine. U toku je opremanje jedne od njih, a on je otkrio kako napreduju radovi i da li je istina da je u vilu uložio milionsku cifru.

- Ako Bog da, za mesec dana se završava, preko glave mi je više gradnje. Ne znam kolika je cifra. Kuća na Avali ima dobru lokaciju. Ja sam prvo mislio da to bude vikendica, ali onda smo odlučili da ćemo je napraviti tako da u njoj živimo i najverovatnije ćemo se ovog leta preseliti tamo. Pored nekretnina ne ulažem ni u šta više. Ulagao sam u žene... Šalim se, nisam ja neke milione zarađivao, ali sam zarađivao fino. Kad uštedim - kupim nekretninu. Kupio sam Eleni stan, imam kuću na Dedinju koju rentiram i to je to. Pravo da vam kažem, ni ne štedim, vozim dobar auto, oblačim se dobro, nema razloga da štedim.

Autor: Nikola Žugić