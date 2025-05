Ne staje dok ne istera sve na čistac: Rada Manojlović otkrila nove detalje zavere protiv nje, zbog ovoga celo selo traži njega (FOTO)

Rada Manojlović oglasila se ponovo nakon što su u javnost isplivale navodne optužbe ljudi iz sela Četereža, odakle je i sama pevačica. Ona tvrdi da kompletna izjava i saopštenje nisu "delo" pomenutih meštana već reči samo jednog čoveka i to izvenog Ljubiše, koji ima 100 godina.

Pevačica je na Instagramu odlučila da sve obajasni pa je tako, kako je napisala, pozvala pojedinačno sve u selu i obrazložila im kako je došlo do nepotrebne pompe u javnosti.

- Evo dragi moji, mislim da sam se danas čula sa svima iz sela. Svakome sam objasnila sšta sam mislila i izvinila se ako sam ih uvredila jer mi to nije bila namera! I svi su me razumeli kad sam im rekla o kome sam pričala i da nisam na njih mislila. Ja se uvek izvinim kada preteram i kad kažem tako nešto nagrubo, pa ispadne da se neko uvredi. Svi se ograđuju od tog Ljubiše i veze nema celo selo s tom izjavom i navodnim saopštenjem mesne zajednice (koja u mom selu ne postoji). Čak i oni hoće da ga tuže jer piše u ime svih njih! Meštani Četereža mogu samo da se ponose mnome, kao što se i ja ponosim njima i time odakle sam. I ima da dovedem televizijske ekipe od kuće do kuće pa da vidite šta misle o meni i koliko me vole, kao i ja njih! Još jednom se izvinjavam mojim Četerezanima zato što sam se nespretno izrazila (mada su i novinari doprineli tome jer ispada da sam rekla za celo selo, što nije istina naravno i nisam idiot da tako nešto kažem!), a Ljubiša, ti si ga nadrljao. Izgleda da si neko ko me mnogo mrzi čim si se onoliko nalupetao i izvređao me. Ili si se nešto ti lično pronašao. Al da tako lažeš m neću da ti dozvolim, malo si se zaneo - napisala je Rada, koja je objavila i da je dobila mnogo poruka podrške.

Po svemu sudeći, Rada je odlučila da celu stvar izvede na čistac pa se dala u temeljnu istragu čiga Ljubiše pa je saznala da možda i nije samo on upleten.

- Saznala sam da taj Ljubiša ima jedno 100 godina i da verovatno čovek i ne zna o čemu se radi, tako da je neko pisao u njegovo ime. Ali njega ćemo da nađemo. Sad se po selu traži ko piše umesto Ljubiše - napisala je pevačica koja očito neće stati dok sve ne istraži i istera pravdu.

Podsetimo, nakon izjave Rade Manojlović da mnoge žene u ovom mestu imaju decu sa komšijama, ali i da su snajke u vezama sa svekrima, u javnosti se pojavilo obaveštenje i odgovor na Radinu "uvredu sela".

- Ona je gnusno uvredila sve meštane, naše majke, bake, sestre i nas. Navodi da je u proteklih godinu dana u selu Četerežu umrlo 100 ljudi. Prema zvaničnim podacima RZS-a na teritoriji opštine Žabari u 2023. godini umrlo je 182 lica. Opština Žabari je imala prema popisu iz 2022. godine 1.022 stanovnika. Opština Žabari se sastoji od 15 naselja. Ako Četereže ima 500 stanovnika, mada nema ni toliko, a godišnje umre 100 stanovnika Četereže za 6 godina neće da postoji. (Obzirom na mali broj novorođenih), stoji u saopštenju, a više o tome pročitajte OVDE.

Pevačica je na saopštenje odmah reagovala na društvenim mrežama i tada objasnila da nije mislila na celo selo, već na pojedinačne slučajeve, aka i da sapštenje nije pisala mesna zajednica, nego izvesni Ljubiša iz nekog drugog sela i da ga sprema tužiti.

- Što se tiče saopštenja navodne mesne zajednice u mom selu (to je zapravo jedan čovek), a čije gluposti su nažalost objavljene, sve što je rekao o meni je laž i on će za to biti tužen. Tako da znaš, dragi čika Ljubiša - objavila je Rada Manojlović na Instagramu

Autor: N.B.