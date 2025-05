Ostala bez reči: Ceca dobila nesvakidašnji poklon, odmah se pohvalila, a evo koji muškarac ju je obradovao (FOTO)

Poznate ličnosti uglavnom žive u izobilju, te su navikli na skupocene poklone i na glamur, međutim, pa se iznenade i obraduju jednostavnim poklonima.

Svetlana Ceca Ražnatović nije krila oduševljenje zbog originalnog poklona, od 114 dinara, a ova objava nasmejala je njene pratioce na Instagramu. Ceca je otkrila i ko joj je priredio ovaj neobičan znak pažnje.

"Obožavam momke iz tehnike "Zvezda Granda"! Top poklon!", napisala je Ražnatovićka i uz to je dodala emodži koji plače od smeha, te nema sumnje da ju je ovaj poklon i te kako nasmejao.

Inače, Ceca je jednom prilikom istakla da ne podnosi bahatost, ali isto tako mrzi lažnu skromnosti.

"Mislim da ne postoji žena koja ne voli glamur, čak i muškarac. Ako išta mrzim to su lažno skromni ljudi. Ja ne znam nekoga ko voli da radi za minimalac. Ne padam na to skromnost je vrlina, ali ne treba se ponašati bahato, to je već nešto drugo, jer ja nikada nisam bila bahata i nikada nisam gladnom mahala hlebom ispred očiju", rekla je Ceca u "Premijeri" jednom prilikom.



Autor: N.B.