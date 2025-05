Njeno priznanje je mnoge šokiralo: Mini Kostić je on dao pare za prvi album, a sve vratila njegovoj udovici, evo o kome se radi

Mina Kostić pre nego što je ušla u javni svet bila je veoma tražena kao radna pevačica. Glubovi u kojima je ona nastupala bili su dupke puni, svi su je zvali da im peva na veseljima, a među njima i poznati. Harala je i po Švajcarskoj gde ju je prvi put čula Lepa Brena, a njen glas voleo je i Šaban Šaulić.

Pevačica je svojevremeno za medije priznala ono što veći broj njenih koleginica nikada ne bi. Ona je u intervjuu koji je tada dala otkrila da joj je novac za prvi album dao kriminalac, koji je kasnije ubijen.

- Jedva sam prihvatila angažman u Švajcarskoj, Šaban me je savetovao da je to super. Jedan dečko s Novog Beograda, Srđan, živeo je u Švajcarskoj i bio je kriminalac. On mi je rekao da želi da mi pomogne da snimim album. Rekoh, vidi još jedna budala. Nek mu je laka zemlja, ubili su ga. Pristanem, bio je dobar i sa Džejom, a rekla sam mu kad dođe s parama, da povede ženu da pred njom to kaže. Ceca, tako se zove, došla je, a ja sam, kad su njega ubili, njoj vratila taj novac.

Mina je tada pričala i o prvom braku sa tadašnjim suprugom Tikom i tome što je nakon razvoda većina imovine pripala njemu..

- To sam zaboravila i oprostila. Sve u tom braku sam ja stekla. Niko me nije tukao po ušima da stavim sve na njegovo ime. Verovala sam ljudima. To mi je velika škola. Tada sam bila povređena i osećala se iskorišćeno. Našla sam snage da mu oprostim, molim se za njega i njegovo zdravlje.

Iz vanbračne zajednice sa Igorom Iksom pevačica ima ćerku. S njim je ostala u korektnim odnosima.

- Mnogo sam to teško podnela, patila sam. Razmišljala sam da li je greška što smo se razišli, mislila sam da ćemo se pomiriti, ali nije uspelo.

