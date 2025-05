Žena Darka Lazića kida kako izgleda: Snimila se u teretani i pokazala figuru od milion dolara

Supruga našeg pevača Darka Lazića, Katarina, redovno deli trenutke sa svojih treninga u teretani, a poslednjim snimkom privukla je veliku pažnju javnosti

Naime, ona se usnimila ispred ogledala u teretani, a njena zategnuta figura i definisani mišići odmah su izazvali lavinu komentara na društvenim mrežama. Pratioci, posebno žene, nisu krile oduševljenje njenim izgledom, pa su joj se u velikom broju obratile kako bi saznale tajnu njenog fitnes režima.

Inače, supruga folkera Darka Lazića, Kaća Lazić, veoma je aktivna na svom Instagram profilu gde gotovo svakodnevno deli trenutke iz privatnog života.

Kaća je nakon porođaja liniju brzo vratila u prvobitno stanje, a sada se uslikala u ogledalu u spavaćoj sobi i u haljini pripijenoj uz telo pokazala zanosne obline.

Naime, Kaća je na sebi imala dugačku crnu haljinu sa ogromnim prorezom ispod grudi i na stomaku, a ni duboki šlic nije izostao. Komentari na račun njenog izgleda su se nizali, a svi kažu da izgleda kao da se nije ni porađala.

- Ja sam mu rekla: "Možeš kako hoćeš, ali ne i do kad hoćeš". Znala sam šta hoću, šta je moj cilj i uspela sam u tome. Ja sam znala ko je Darko i kakav je on. To nije bio on, ono ranije. Verovala sam u njega i bila sam uporna. Nisam pretila razvodom, ali on je znao da ja neću živeti takav život. Imao je izbora, sad je tek video šta je prava lepota života.

Autor: N.B.