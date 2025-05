Pevač bio sa bračnim parom: Progovorio o ljubavnom trouglu: Sve je počelo u hotelu, prijalo mi je

Pevač koji se proslavio u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", Josip Nedić (31), otkrio je detalje iz privatnog, odnosno ljubavog života koji su sve ostavili bez teksta.

Kako je tvrdio, bio u vezi sa bračnim parom.

- Bio sam godinu dana u vezi, ili šemi – ne znam ni sam kako to da nazovem – sa bračnim parom. Na odmoru u jednom hotelu, devojka me stalno posmatrala i nešto šaputala momku s kojim je bila. Jedne večeri u hotelskom baru, kada se popilo malo više, započeli smo razgovor i to veče se završilo u njihovoj sobi – ispričao je Josip.

Pevač priznaje da mu je ta veza tada prijala i da je bila ispunjena adrenalinom, ali i da su emocije s njegove strane postale prepreka:

– Iskreno, ne stidim se da kažem da mi je prijalo. Sve se nastavilo i nakon letovanja. Ljudi su nas viđali kao savršene prijatelje, a niko nije znao našu tajnu. Ipak, nakon godinu dana sam to prekinuo jer sam počeo da razvijam osećanja prema toj devojci. Oni su to doživljavali kao igru bez emocija, ali meni to više nije bilo dovoljno. Otišao sam, ali to iskustvo neću zaboraviti. Ne stidim se, ali ne bih to ponovio.

Autor: N.B.