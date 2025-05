BILA U VEZI SA TAJKUNOM, PA SA SVETSKIM FUDBALEROM: Zorannah se proslavila zbog glamuroznog života, a život joj obeležile dve velike tragedije

Naša influenserka Zorana Jovanović, poznatija kao Zoranah, prva je srpska influenserka, a njen živort nije bio nimalo lak. Karijeru blogerke započela je 2011. godine predstavljajući se kao neko ko živi lagodnim i glamuroznim životom.

Zorana je, iako nije o tome česmo govorila, prošla kroz teške trenutke, izgubivši oca sa 20 godina, a majku koja joj je bila velika podrška i oslonac, pet godina kasnije. Uprkos gubicima, nastavila je da gradi svoju karijeru i da inspiriše mnoge svojim radom, ali je njena izjava na temu dece mnoge tangirala.

- Kad uđete u odnose sa osobom koja ima dete iz prethodne veze, mora biti kompromisa. Ja sam spremna na to. Ja ne mogu da je vaspitavam, umem da budem stroga. Ful bebistovanje nije moguće, nije da mi ga neko traži, ali uvek mora neko da bude sa nama. On je uvek sa nama, on je roditelj - nisam ja. Ne bebisitujem ničije dete, na vašu veliku žalost, pošto me zamišljate kao Pepeljugu - rekla je ona svojevremeno.

Kad je ljubavni život u pitanju, Zorana danas uživa u ljubavi sa američkim fudbalerom Elojem Rumom sa kojim je i otpočela zajednički život. On igra kao golman za klub Columbus Crew, a iz prethodnog odnosa ima ćerkicu, a mnogo što šta krije od javnosti jer se ranije opekla.

Naime, Zorana je 2019. godine uplovila u vezu sa sinom hrvatskog tajkuna Marijana Šarića, Mateom, ali nova ljubav imala je neslavan kraj kada je njen dečko otkrio da je uporedo bila u vezi sa teniserom Damirom Džumhurom, te sada vodi računa o tome šta o svojim romansama plasira u javnosti.

Autor: Pink.rs