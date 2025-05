EVO KAKO JE INDIRA RADIĆ DOBILA IME: Prvi nastup je imala sa 10 godina, a ovo je radila pre muzičkih voda

Pevačica Indira Radić rođena je 14. juna 1966. godine, u selu Dragalovci, nedaleko od Doboja (danas Opština Stanari). Njen otac Živko je radio kao vozač i funkcioner Saveza komunista Bosne i Hercegovine, a majka Rosa bila je domaćica.

Radić je hindu ime (čije je značenje sjajna, divna ili cvet cvetova) dobila u čast indijskoj premijerki Indiri Gandi, čijim je političkim angažmanom njen otac bio fasciniran. Indirini roditelji su vrlo rano uočili njen dar za pevanje, pa je od malih nogu učestvovala na brojnim muzičkim takmičenjima. Pohađala je osnovnu školu u selu Stanari, do kojeg je pešačila pet kilometara. Karijeru je započela 1992. godine u produkcijskoj kući Južni vetar, pevajući pesme Daj mi obećanje, Iskreno mi kaži, Pamtimo ovo veče, Poljubi me i videćeš, Tužna vrbo, Moja će te ljubav stići, Ugasi me, Zbog tebe.

Indira je bila najpopularnija i najtiražnija pevačica u zemlji 2004. i 2005. godine, kada je imala veoma posećene nastupe širom Balkana. Izdvajaju se i solistički koncerti u Zagrebu i Beogradu 1997. i 2004. godine, zatim dva koncerta u Sofiji, i veliki koncerti u Ohridu i Ljubljani. Godine 2005. dobila je Nagradu za najbolju pevačicu na Balkanu, na Danima estrade nagradu za hit godine (April).

Prvi javni nastup imala sa svega deset godina, kada je na molbu roditelja, na jednoj proslavi u hotelu Kardijal, u Tesliću, otpevala pesmu Nevernice moja, vrati mi se ti Kemala Malovčića.Svoj prvi solistički album, Nagrada i kazna, snimila je 1992. godine upravo za produkcijsku kuću „Južni vetar”. Indira je za snimanje prve ploče izdvojila 20.000 maraka, ali nije mogla da je dobije budući da je u Jugoslaviji počeo rat te je koridor bio zatvoren.

U Sarajevu se 1991. prijavila za Prvi glas Bosne i Hercegovine, čiji je sponzor bio sarajevski nedeljenik Ven. Radić je stigla do finala i osvojila prvo mesto.Po izlasku iz Južnog vetra, Indira album Idi iz života moga izdaje za PGP RTS. Pesma koja se izdvojila na albumu bila je "Sve da volim ona me učila", a imala je izrazito rodoljubivu poruku, prensi Espreso.rsIndira je dete iz bosanskog mešovitog braka i promenila je veru a ponosno ističe da je pravoslavka, povodom toga je snimila i pesmu “Srpkinja je mene majka rodila” .

Naime, iako je pevanje oduvek bilo njena ljubav, njena majka je smatrala da bi Indira trebalo da pronađe neko “ozbiljnije zanimanje” za sebe."Najviše zbog majke, koja nije želela da postanem pevačica, ja sam upisala medicinsku školu. I daljina mi je predstavljala problem. Najbliža muzička škola bila je u Banjaluci, ali je taj grad od Dragalovaca udaljen gotovo šezdeset kilometara. Sa druge strane, Doboj, koji je skoro upola bliži, imao je samo medicinsku školu. Odabrala sam da putujem svakoga dana, ali da spavam kod kuće" , rekla je Indira jednom prilikom za Kurir."Ostao mi je u lepom sećanju rad u bolnici u Hrvatskoj. Kolege su me mnogo volele zbog moje neposrednosti. Muziku nisam zapostavljala, stalno bih pevala, kako pacijentima, tako i kolegama. S nekima sam ostala i do danas u kontaktu" – ispričala je pevačica.

