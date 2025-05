UNIŠTENI SU MI PLUĆA, SRCE, BUBREZI I PROSTATA: Hasanu Dudiću narušeno zdravlje, a evo i zbog čega

Kako je tad priznao, i dalje se bori sa posledicama poznatog virusa koji je zarazio čitav svet 2019. godine.

Hasan Dudić nedavno je otkrio je da mu je narušeno zdravstveno stanje.Kako je tad priznao, i dalje se bori sa posledicama poznatog virusa koji je zarazio čitav svet 2019. godine.

- Bio sam skoro na pregledima, rekli su mi da idem u banju. Moram da idem na tri nedelje, nisam najboljeg zdravlja. Korona me je ubila i uništila mi je i pluća i srce, prostatu, bubrege... ma sve mi je poremetila u organizmu. Imam mnogo posledica još od tada - ispričao je Hasan.

Međutim, pevač je optimističan, kako kaže, ne žali se i trudi se da učini sve kako bi se oporavio.- Šta mogu? Ne kukam, trudim se da se pridržavam svega što lekari kažu kako bih mogao da obavljam što treba. Samo dobra volja i ako Bog da budem bar 50 odsto onaj stari - pozitivan je Dudić.

On je nedavno otvorio dušu, pa ispričao da živi u jako teškim uslovima na ivici egzistencije.

- Posle dugogodišnje borbe da ostvarim nacionalnu penziju, ništa mi više nije ostalo, nego da štrajkujem glađu ispred neke ustanove u centru grada. Posle nesreće koja me je zadesila pre nekoliko godina otišao sam u invalidsku penziju, ali to ne može da mi pokrije ni troškove infostana. Šabanova Goca i Sanela me često zovu da pitaju da li mi nešto treba. Pre bih umro nego njima da tražim novac, ne zato što me je sramota, već zato što želim da se izborim za svoj dinar. Ne upirem prstom ni u koga, pogotovo ne na ljude koji su u poslednje vreme ostvarili pravo na nacionalnu penziju, ali ima onih koji su je dobili, a imaju manje zasluge od mene - pričao je Dudić za domaće medije.

Podsetimo, Hasan Dudić i Zlata Petrović organizovali su veliko rođendansko slavlje za unuku Vasilisu, a iako prezadovoljan veseljem, pevač je veoma razačaran nekim prijateljima koji se nisu pojavili, niti mu čestitali.

- Neki moji drugovi vajni, sportisti za koje sam bio siguran da će doći nisu se pojavili. Ljubiša Simić osvajač dve zlatne medalje i dva puta prvak Evrope, on me je zvao odmah ujutru. Tašta mu je teško bolesna, nije mogao doći ali se javio i čestitao. Neki koje volim najviše nisu ni čestitali, neka nek im je na čast! Neću da im pominjem imena, nisu se odazvali i ne trebaju mi u životu. Mnogo su oni mali za mene. Ko te poštuje i voli taj je došao ili se bar javio ako nije mogao da dođe, a ko se nije ni javio taj ti i ne treba - poručio je Dudić.

Autor: M.K.