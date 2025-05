Glumica Ljiljana Jakšić rodila je dete u 52. godini, a partner je ostavio čim je saznao da je trudna! Ćerki sam rekla da on...

Naša glumica Ljiljana Jakšić, koja se proslavila kao Salveta u "Kursadžijama", u 52. godini rodila je ćerku Dariju, a malo ko zna za to da ju je partner ostavio kada joj je najviše bio potreban.

Naime, glumica je iskreno govorila o svom iskustvu, te je objasnila šta se tačno desilo.

Zna moje dete za njega, ali samo zna. Jasno joj je da je tata jako zaposlen i da mu nije stalo da bude pored nas. Eto, ne želi da nas vidi i to je to. Ona ponekad ljutito odbrusi: "Pa i ne mora, nama je dobro i ovako". Eto, to je sve. Pričale smo par puta o tome, onda kad ona pokrene razgovor mi popričamo. Pričam sa njom onako kako ona to može da percipira u ovom uzrastu i to je sve za sada - rekla je glumica ranije u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović.

Podsetimo, Ljiljana Jakšić suočila se sa finansijskim problemima tokom pandemije korona virusa, a za "Blic" je govorila i o svom bivšem partneru sa kojim ima ćerku i koji nije u njihovim životima. Takođe, kada joj je ćerka krenula u školu prijatelji su skupljali novac za pribor.

Autor: Nikola Žugić