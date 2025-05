OSEĆAO SAM SE TUŽNO I JADNO! Saša Matić otkrio šta je Saša Popović uradio za njega, jedan telefonski poziv će zauvek pamtiti

Pevač evocirao uspomene i prisetio se gesta dugogodišnjeg prijatelja

Saša Matić još uvek ne može da se pomiri sa gubitkom velikog prijatelja i saradnika Saše Popovića.Pevač je više puta isticao da je Saša Popović najzaslužniji za njegovu uspešnu karijeru. Kreativni direktor "Granda", Saši Matiću ponudio je pomoć, kada niko drugi nije, i ne samo njemu, nego je pomagao kome god da je mogao.

- Sa Sašom Popovićem sam ostao prijatelj do njegovog samog kraja. Trebao je da napuni 71 godinu 24. aprila. Taj dan nikako nisam mogao da shvatim da sam čoveka prošle godine pozvao da mu čestitam rođendan, a ove godine ga nema. Baš sam se osećao tužno i jadno - započeo je Saša.

- Sećam se kad je bila korona, kupio sam neku nekretninu. Pozvao me je i kaže: "Čujem kupio si to na Banovom brdu". Pomislio sam da nije nešto u redu sa papirima - istakao je Matić, koji Saletove reči nikada neće zaboraviti.

- Kad on meni kaže: "Salence, počela je ova korona. Prijatelj si mi i vrlo si pošten i častan čovek, a ja sam zaradio tog novca... Znaš zašto te zovem? Ko zna koliko vi sad nećete raditi. Ako ti bude bilo šta trebalo, pozovi svog Saleta. Kaži, toliko i toliko para mi treba" Rekao sam mu: "Hvala Sale, ali ne treba stvarno" - ispričao je Saša.

- "Znam ja da ne treba, ali ako ti bude trebalo sad kada ne radite, zovneš mene i ja sam ti tu i nema problema" - rekao je Saša Matić.

Autor: Nikola Žugić